Чистая прибыль УЕФА в прошлом сезоне составила 1,27 миллиарда евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заработал 4,58 миллиарда евро в сезоне-2015/2016, сообщается на официальном сайте организации. На продаже прав на телетрансляции УЕФА выручил 3,19 миллиарда евро, что составило 70 процентов от всей суммы.

Реализация коммерческих прав принесла организации 928 миллионов евро (20 процентов), билетов - 429 миллионов (9 процентов). По другим направлениям союз заработал 34,4 миллиона евро.

При этом расходы УЕФА составили 3,55 миллиарда евро. Организация выплатила 2,27 миллиарда евро командам, принимавшим участие в турнирах.

На проведение соревнований союз потратил 537,7 миллиарда. 158,5 миллиона евро были выплачены сотрудникам УЕФА, остальные средства были направлены на оплату работы судей на матчах, выплаты входящим в союз ассоциациям. Таким образом, чистая прибыль организации по итогам сезона-2015/2016 составила 1,27 миллиарда евро.

1,16 миллиарда из этой суммы было выплачено европейским ассоциациям и клубам по программе солидарности. В сезоне-2014/2015 доходы УЕФА составили 2,1 миллиарда евро, расходы - 1,98 миллиарда евро.