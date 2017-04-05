Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стали відомі дати та час початку матчів 25-го туру УПЛ

«Зоря» зіграє з «Динамо» 14 квітня о 19:00

  • 05.04.2017 17:53
  • 163 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УПЛ
© УПЛ

Дати проведення і час початку матчів 25-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17:

14 квітня (п’ятниця)

«Зоря» — «Динамо» 19:00

15 квітня (субота)

«Ворскла» — «Карпати» 14:00

«Дніпро» — «Сталь» 17:00

«Олімпік» — «Шахтар» 17:00

16 квітня (неділя)

«Волинь» — «Зірка» 14:00

«Чорноморець» — «Олександрія» 17:00

Источник — Официальный сайт УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.