Стали відомі дати та час початку матчів 25-го туру УПЛ

Дати проведення і час початку матчів 25-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17:
14 квітня (п’ятниця)
«Зоря» — «Динамо» 19:00
15 квітня (субота)
«Ворскла» — «Карпати» 14:00
«Дніпро» — «Сталь» 17:00
«Олімпік» — «Шахтар» 17:00
16 квітня (неділя)
«Волинь» — «Зірка» 14:00
«Чорноморець» — «Олександрія» 17:00
Источник — Официальный сайт УПЛ
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