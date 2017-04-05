В гостях у Sport.ua побывал тренер-селекционер киевского «Динамо» Берислав Станоевич. Он рассказал о нюансах работы селекционного отдела киевского клуба, зарплатах в сербском и хорватском клубных футболах и бюджетах балканских клубов.

БЕСЕДА С ЛОБАНОВСКИМ

— Берислав, почему не полностью проявил себя в «Динамо» Кранчар?

— Нико был квалифицированным игроком, у него был хороший последний пас, он прекрасно видит поле. Но Кранчар всегда делал небольшой объем работы на поле, мало двигался, мало участвовал в обороне. Думаю, это основная причина того, что он не закрепился в основном составе.

— Вы уже 16 лет работаете в киевском «Динамо» тренером-селекционером. Кто больше вас работает в селекционном департаменте «Динамо» (Киев)?

— Андрей Биба работает больше меня. С первого дня моей работы мы работаем вместе с Андреем и отвечаем за страны бывшей Югославии. Это очень хороший специалист и блестящий в прошлом футболист, мне приятно с ним работать.

— Получается, 17 лет назад вы набрались смелости, подошли к Валерию Лобановскому — и вскоре стали тренером-селекционером киевского «Динамо»? Вспомните эту историю...

— Это было в 2000 году, когда в последней квалификации за выход в групповой турнир Лиги чемпионов играли «Динамо» (Киев) и «Црвена Звезда». Я приехал с сербским клубом. Пересекся с Лобановским. Сказал ему: «Я только закончил югославскую тренерскую школу, но мне было бы интересно понаблюдать за вашими тренировками, потому что я считаю вас одним из лучших тренеров Европы. Он посмотрел на меня и сказал: «Берислав, там очень большие команды — и «Реал», и «Манчестер» — хотят делегировать своих специалистов, чтобы посмотрели наши занятия. Но это секретная работа, я никому не доверяю и ни за какие деньги это не разрешаю. Однако я люблю и уважаю югославский футбол, это для меня лучший футбол Европы и второй-третий в мире. Я тебя возьму. Но при условии, что приведешь два-три хороших югославских игрока».

— В итоге сколько вы привели за эти 16 лет игроков в «Динамо»?

— Восемь или девять.

— Правда, что лично вы рекомендовали в «Динамо» Модрича, Ковачевича, Манджукича, Ракитича, но руководство клуба не прониклось этими вашими предложениями?

— Я и Андрей Андреевич заметили этих игроков еще в возрасте 17-18 лет. Уже тогда было видно, что это будут игроки высокого класса. Мы предлагали, но в это время всегда у «Динамо» было по два-три игрока из стран бывшей Югославии. Конечно, нужно понимать руководство, не может в «Динамо» играть шесть-семь балканских футболистов. В это время были очень хорошие украинские игроки. Конечно, нужно было давать шанс и местным футболистам проявить себя.

— Сейчас поддерживаете отношения с ребятами, которые в свое время выступали за «Динамо»: Гавранчичем, Нинковичем, Вукоевичем, Кранчаром?

— Все мне звонят. Особенно активно, когда началась война, все звонили, переживали. Никто не мог понять, как это случилось, как так может быть, спрашивали, какая обстановка.

— Мы вас знаем как тренера-селекционера киевского «Динамо», но вы были и профессиональным футболистом. В каком амплуа вы выступали, за какие команды?

— Я был вратарем, начинал в команде, где свой путь начинал знаменитый югославский футболист Драган Джаич. Потом перешел в ОФК Белград. Приглашали даже в молодежную сборную Югославии, но получил тяжелую травму — и на этом все закончилось.





РЕБРОВ ТРЕБУЕТ ПОМОГАТЬ НОВЫМ ИГРОКАМ

— Разрешает ли Ребров тренерам-селекционерам присутствовать на занятиях?

— Когда приводим нового игрока, Ребров даже требует, чтобы был с ним все время, чтобы был на установках, чтобы помог человеку быстрее адаптироваться, выучить украинский язык и освоиться в команде. Тренер требует, чтобы я помог игроку и все время был рядом.

— Как часто тот же Ребров может позвонить и поинтересоваться мнением относительно психологических моментов, бытовых и т.д., касающихся ваших подопечных?

— Ребров предпочитает постоянно знать, в каком психологическом состоянии находятся игроки. Он может в любое время позвонить, и сам много разговаривает с футболистами.

— Было такое, что президент клуба Игорь Суркис когда-то вам звонил и интересовался вашим мнением относительно того или иного балканского игрока? Образно говоря, спрашивал: «Берислав, Гавранчича стоит брать или нет?»? Может, есть какая-то история на эту тему?

— Гавранчича я привел. Он был здесь на просмотре, Лобановскому понравился, Лобановский захотел видеть его в команде. До сих пор в «Динамо», когда тренер основной команды хочет игрока, президент никогда не отказывал, всегда покупал футболиста, которого захотел тренер.

— Может, были какие-то интересные истории, связанные с просьбами футболистов разрешить какую-то проблему, возможно, бытовую, в Киеве?

— Когда игроки приезжают, я постоянно с ними решаю вопросы. Конечно, люди приезжают, не знают ни города, ни языка, ничего. Я с ними, пока они не освоятся, пока не привыкнут. И все проблемы решаю, даже потом, когда они уже привыкли и все знают. Звонят, спрашивают, что там, как.

— Румын Тибериу Гиоане женился на украинке. А были ли прецеденты, когда балканские ребята, игроки киевского «Динамо», тоже женились на украинках?





— Украинские девушки очень красивые. Все, когда приезжают, сразу влюбляются. Встречались, но не женились.

КНИГА С ШОВКОВСКИМ НА ОБЛОЖКЕ

— По-моему, в 2010 году вы в Украине издали книгу «Методика подготовки вратарей в футболе»?

— Да.

— Почему возникла у вас такая идея? Пользовалась ли спросом эта книга?

— Это моя дипломная работа на PRO-диплом, и потом выдал эту книгу. Я перевел ее на сербский язык — и в Сербии многие пользуются этой книгой.

— Может быть, вы знаете, что тренеры вратарей клубов украинской Премьер-лиги тоже ее читали и обсуждали? Может, вам звонили и спрашивали о каком-то моменте из книги?

— Если им это будет интересно, я любому тренеру могу подарить. Моего друга Сашу Шовковского я попросил поместить его фотографию на обложку. Он улыбнулся, сказал: «Конечно, это для меня большая честь — что я буду на обложке твоей книги».

— Обсуждаете ли какие-то профессиональные темы с тренером вратарей киевского «Динамо»?

— Миша Михайлов — большой специалист, профессионал, который прекрасно работает с вратарями и который после ошибки вратаря очень сильно переживает. Конечно, мы обсуждаем моменты вратарей как в чемпионате Украины, так и в еврокубках. Нет вратаря, который не ошибается.

— Когда Чанов на непродолжительное время приходил работать в клуб, с ним были хорошие отношения? Интересовался ли он вашим мнением?

— Были очень хорошие отношения, он тоже любил пообщаться на профессиональные темы.

— Почему именно в Хорватии появляются наиболее талантливые футболисты, если сравнивать с другими странами бывшей Югославии? В чем секрет их подготовки?

— Везде появляются: и в Боснии, и в Македонии... Но в Хорватии и в Сербии больше всего. Сама система подготовки молодых футболистов, вовремя узнать, на что человек способен — самое главное. В школах Хорватии и Сербии в 10-11 лет каждый парень или девушка, кто хочет заниматься спортом, уже определился, каким видом спорта будет заниматься, где смогут достичь наибольшего результата.

— Плюс перед глазами молодежи есть звезды хорватского футбола, которые достигли многого, уехали в Европу, заработали хорошие деньги, прославили свою страну — это тоже вдохновляет ребят, да?





— В Хорватии, Сербии экономическое положение почти такое же, как и в Украине. Конечно любой молодой человек, который любит футбол, хочет и заработать, хочет жить на высоком уровне. Это дополнительный стимул.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ СЕРБИИ

— Александр Спиридон, который много лет работал ассистентом Мирчи Луческу в донецком «Шахтере», признавался, что ему предлагали возглавить сборную Молдовы, но он отказался. Вы проработали в «Динамо» 16 лет. За эти годы было предложение возглавить, может, какую-то сербскую команду или поработать селекционером сербского клуба?

— «Динамо» (Киев) — самая авторитетная команда в Восточной Европе. Господин Лобановский — самый лучший тренер Старого Света. К сожалению, я только два года работал с Лобановским. Конечно, у меня были предложения возглавить сербские команды. Это были клубы из элитного дивизиона, и первой лиги, которые хотели попасть в высшую лигу. Но я уже привык к «Динамо», к людям из клуба, они привыкли ко мне, мне доверяют, пока я всем доволен в Киеве.

— Когда вы себе оформили лицензию футбольного агента?

— 20 лет назад.

— Хотелось бы понять, от чего зависят комиссионные агента за то, что он привел игрока в клуб? Это определенный процент от трансферной стоимости футболиста или просто какие-то договоренности с клубами? Какое ценообразование?

— Раньше в регламенте УЕФА было прописано, что агент получает 10% от трансфера. А сейчас - по договоренности сторон.

— То есть, агент привел игрока, футболист подошел клубу, агент провел сделку — и получил свои комиссионные, оговоренные с клубом. Так сейчас это происходит?

— Сейчас — так.

— Какое у вас образование? Что вы заканчивали?





— Я закончил физкультурный институт Белграда.

200 ТЫСЯЧ ЕВРО В ГОД

— За время вашей работы в киевском «Динамо» сменилось 10 главных тренеров: Лобановский, Михайличенко, Сабо, Буряк, Демьяненко, Лужный, Семин, Газзаев, снова Семин, Блохин и Ребров. С кем из них работалось комфортнее всего? С кем было некомфортно?

— Со всеми было комфортно работать, ко всем я мог приходить, задавать вопросы, обсуждать моменты, которые входили в мою компетенцию. Семин даже отправлял меня смотреть будущего соперника, мы тогда выступали в Лиге Европы. Все прислушивались, кроме Газзаева, он ни к кому не прислушивался.

— Хотелось бы понять рынок хорватского и сербского клубного футбола. Какие бюджеты в элитном дивизионе Сербии и Хорватии у клубов-грандов и клубов-середняков?

— У игроков футбольных клубов «Црвена Звезда» и «Партизан» зарплаты максимум 150-200 тысяч евро в год.

— А бюджеты клубов?

— Не больше пяти-шести миллионов составляют. Это гранды.

— А если говорить о Хорватии?

— У Хорватии только «Динамо» (Загреб) относится к грандам. Сейчас у «Хайдука» дела не очень, у «Риеки» тоже. Думаю, даже меньше.

— Какие зарплаты у футболистов клубов-середняков?

— Четыре-пять тысяч евро в месяц, и хорошо, если получат вовремя.

— А в клубах-аутсайдерах?

— Полторы-две тысячи.

— Какие бюджеты у клубов-середняков и клубов-аутсайдеров?

— У аутсайдеров даже миллиона нет, а у середняков — где-то, может быть, до миллиона евро в год.

ВИДИЧ И ИВАНОВИЧ

— Были ли за последние полгода какие-то задания от Реброва?

— Конечно, он всегда просит хороших футболистов.

— Может быть, вы сейчас можете сказать, что он просил на определенную позицию посмотреть кого-то?

— Это секрет.

— Вы еще застали в селекционном отделе киевского «Динамо» Анатолия Сучкова, который как футболист завоевывал первое союзное золото с «Динамо», а затем много лет работал в клубе селекционером, он порядка тридцати лет работал вместе с Лобановским. По сути, даже благодаря ему и ввели должность селекционера. Как оцениваете его профессиональные качества? Знакомы ли с ним?

— Мы четыре или пять лет сидели с ним в одном кабинете. Он большой специалист как футболист и как селекционер. Много раз мы ездили вместе по странам бывшей Югославии, смотрели игроков, рекомендовали. Как с Андреем Бибой, так и с Анатолием Сучковым у меня очень хорошие отношения. И я им очень благодарен, я у них многому научился.

— Раньше вы отвечали за Балканы вместе с Андреем Андреевичем. Кто отвечал за Африку?

— Голоколосов отвечает за Испанию, потому что он играл там и знает испанский язык. Если нужно, он может поехать и в Аргентину, и в Бразилию. Сейчас вся селекция отвечает за всё.

— Сколько сейчас в селекционном отделе «Динамо» работает селекционеров?

— Биба, Веремеев, Бессонов, Голоколосов и я. Это все звезды «Динамо» (Киев). Возглавляет селекцию Михайличенко. Работал еще очень хороший специалист и человек, но, к сожалению, рано ушел, Андрей Баль.

— Бывает такое, что собираетесь всем отделом принимать какие-то решения?

— Любую кандидатуру обсуждаем совместно, анализируем и принимаем коллегиальное решение.

— Бывало, что спорите с Веремеевым, Бессоновым, они говорили, что не подойдет игрок, а вы говорили. что подойдет, потом вы все-таки взяли игрока — и он подошел?

— Бывают разные ситуации, но в итоге мы приходим к единому мнению путем голосования.

— А бывает, что Игорь Суркис вызывает селекционеров, обсуждают игрока, и он просит каждого высказаться? Когда последний раз президент клуба вызывал тренеров-селекционеров по какому-то вопросу?

— Президент клуба постоянно вызывает тренеров-селекционеров, постоянно разговаривает с ними, требует наше мнение о кандидатах, мы постоянно на связи.

— Последняя ваша командировка куда была?

— Был в Белграде. Просматривал игроков.

— Сколько игроков сейчас на карандаше у селекционного департамента «Динамо» именно из Балкан? Три-четыре?

— Больше.

— Какую информацию у вас запрашивает тренер, когда вы просматриваете игрока? Какую информацию собираете? Собираете ли информацию о человеческих качествах футболиста?

— Конечно, это очень важно. Всю информацию нужно собрать и знать: что за человек, профессионал или нет, как работает, как живет, как ведет себя вне футбола.

— Было ли такое, что в футбольном плане игрок подходил, но потом вы уточнили его человеческие качества — и в итоге отказались от трансфера?

— Было, конечно.

— Что это был за случай?

— Не могу сказать.

— Сколько подобных прецедентов было?

— Два или три.

— Иногда трансферы срываются в последний момент. За какие сорвавшиеся трансферы вам было наиболее обидно?

— Наиболее обидно было за Видича и Ивановича.

— Почему?

— Потому что видно было, что будут очень хорошие футболисты.

— За эти 16 лет вы не устали? Вам с творческой точки зрения еще нравится работать в Киеве, в «Динамо»?





— Конечно. Я не устал и очень рад, что работаю в таком большом клубе и с такими хорошими людьми.

ЕСЛИ МИЛЕВСКИЙ ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ГОЛОВУ — ЕЩЕ ПОИГРАЕТ

— Вы недавно пролонгировали тренерскую лицензию. Хотите работать самостоятельно?

— По правилам каждые три года нужно продлевать лицензию. Если не продлить — она недействительна.

— Сколько нужно ходить на курсы?

— Десять дней. Приходят авторитетные специалисты, читают нам лекции, и в конце каждый отвечает на вопросы.

— Кто вместе с вами был на последних курсах?

— Михайлов из «Динамо». И был, царство ему небесное, очень хороший человек Валерий Зуев. Мы втроем были. Он и Андрей Баль были очень хорошими людьми и очень мне близки.

— Мы помним ситуацию с Милевским, когда он уехал в Хорватию, в клубе на него рассчитывали, но у Артема не сложилось. Помните эту историю?

— Там ему повезло, что тренером команды был его друг Горан Сабли. Когда услышал, что он идет к Сабличу, я не думал, что Милевский его подведет. Сплит — красивый курортный город, ресторанов много, девушек много, так что Артем не удержался.

— Милевский уже возрастной нападающий, сейчас он выступает за российский клуб «Тосно». Свой зенит карьеры он уже прошел?

— Он очень хороший футболист. Все зависит от него. Если он возьмется за голову — конечно, еще может поиграть на высоком уровне.

— А мы будем ждать от вас новых Гавранчичей и Нинковичей.

— В странах бывшей Югославии всегда есть молодые хорошие футболисты. Смотришь, любая команда начинает чемпионат с 6-7 игроками из своего молодежного состава, которых через два-три года за 10-12 миллионов продают за рубеж.

— «Динамо» начало перестройку, идет по этому пути. Будем надеяться, что в этом контексте «Динамо» Киев станет таким же клубом, как «Динамо» Загреб.

— Конечно, у «Динамо» (Киев) очень хорошая молодежь, в U-19 много хороших парней подрастают. Думаю, что каждый год из молодежной, из второй команд «Динамо» по три-четыре человека будут подключаться к первой команде. Повторюсь, вижу, что у киевской молодежи есть очень хороший потенциал.





Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО