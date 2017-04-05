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Б. СТАНОЕВИЧ: «Со всеми тренерами Динамо общались, кроме Газзаева»

Тренер-селекционер «Динамо» рассказал об отношениях с главными тренерами киевского клуба

  • 05.04.2017 19:16
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Sport.ua. Берислав Станоевич
© Sport.ua. Берислав Станоевич
В гостях у Sport.ua побывал тренер-селекционер киевского «Динамо» Берислав Станоевич. Он рассказал о нюансах работы селекционного отдела киевского клуба, зарплатах в сербском и хорватском клубных футболах и бюджетах балканских клубов. 
 
БЕСЕДА С ЛОБАНОВСКИМ
 
— Берислав, почему не полностью проявил себя в «Динамо» Кранчар?
— Нико был квалифицированным игроком, у него был хороший последний пас, он прекрасно видит поле. Но Кранчар всегда делал небольшой объем работы на поле, мало двигался, мало участвовал в обороне. Думаю, это основная причина того, что он не закрепился в основном составе.
 
— Вы уже 16 лет работаете в киевском «Динамо» тренером-селекционером. Кто больше вас работает в селекционном департаменте «Динамо» (Киев)?
— Андрей Биба работает больше меня. С первого дня моей работы мы работаем вместе с Андреем и отвечаем за страны бывшей Югославии. Это очень хороший специалист и блестящий в прошлом футболист, мне приятно с ним работать.
 
— Получается, 17 лет назад вы набрались смелости, подошли к Валерию Лобановскому — и вскоре стали тренером-селекционером киевского «Динамо»? Вспомните эту историю...
— Это было в 2000 году, когда в последней квалификации за выход в групповой турнир Лиги чемпионов играли «Динамо» (Киев) и «Црвена Звезда». Я приехал с сербским клубом. Пересекся с Лобановским. Сказал ему: «Я только закончил югославскую тренерскую школу, но мне было бы интересно понаблюдать за вашими тренировками, потому что я считаю вас одним из лучших тренеров Европы. Он посмотрел на меня и сказал: «Берислав, там очень большие команды — и «Реал», и «Манчестер» — хотят делегировать своих специалистов, чтобы посмотрели наши занятия. Но это секретная работа, я никому не доверяю и ни за какие деньги это не разрешаю. Однако я люблю и уважаю югославский футбол, это для меня лучший футбол Европы и второй-третий в мире. Я тебя возьму. Но при условии, что приведешь два-три хороших югославских игрока».
 
— В итоге сколько вы привели за эти 16 лет игроков в «Динамо»?
— Восемь или девять.
 
— Правда, что лично вы рекомендовали в «Динамо» Модрича, Ковачевича, Манджукича, Ракитича, но руководство клуба не прониклось этими вашими предложениями?
— Я и Андрей Андреевич заметили этих игроков еще в возрасте 17-18 лет. Уже тогда было видно, что это будут игроки высокого класса. Мы предлагали, но в это время всегда у «Динамо» было по два-три игрока из стран бывшей Югославии. Конечно, нужно понимать руководство, не может в «Динамо» играть шесть-семь балканских  футболистов. В это время были очень хорошие украинские игроки. Конечно, нужно было давать шанс и местным футболистам проявить себя.
 
— Сейчас поддерживаете отношения с ребятами, которые в свое время выступали за «Динамо»: Гавранчичем, Нинковичем, Вукоевичем, Кранчаром?
— Все мне звонят. Особенно активно, когда началась война, все звонили, переживали. Никто не мог понять, как это случилось, как так может быть, спрашивали, какая обстановка.
 
— Мы вас знаем как тренера-селекционера киевского «Динамо», но вы были и профессиональным футболистом. В каком амплуа вы выступали, за какие команды?
— Я был вратарем, начинал в команде, где свой путь начинал знаменитый югославский футболист Драган Джаич. Потом перешел в ОФК Белград. Приглашали даже в молодежную сборную Югославии, но получил тяжелую травму — и на этом все закончилось.
 

 
РЕБРОВ ТРЕБУЕТ ПОМОГАТЬ НОВЫМ ИГРОКАМ
 
— Разрешает ли Ребров тренерам-селекционерам присутствовать на занятиях?
— Когда приводим нового игрока, Ребров даже требует, чтобы был с ним все время, чтобы был на установках, чтобы помог человеку быстрее адаптироваться, выучить украинский язык и освоиться в команде. Тренер требует, чтобы я помог игроку и все время был рядом.
 
— Как часто тот же Ребров может позвонить и поинтересоваться мнением относительно психологических моментов, бытовых и т.д., касающихся ваших подопечных?
— Ребров предпочитает постоянно знать, в каком психологическом состоянии находятся игроки. Он может в любое время позвонить, и сам много разговаривает с футболистами. 
 
— Было такое, что президент клуба Игорь Суркис когда-то вам звонил и интересовался вашим мнением относительно того или иного балканского игрока? Образно говоря, спрашивал: «Берислав, Гавранчича стоит брать или нет?»? Может, есть какая-то история на эту тему?
— Гавранчича я привел. Он был здесь на просмотре, Лобановскому  понравился, Лобановский  захотел видеть его в команде. До сих пор в «Динамо», когда тренер основной команды хочет игрока, президент никогда не отказывал, всегда покупал футболиста, которого захотел тренер.
 
— Может, были какие-то интересные истории, связанные с просьбами футболистов разрешить какую-то проблему, возможно, бытовую, в Киеве?
— Когда игроки приезжают, я постоянно с ними решаю вопросы. Конечно, люди приезжают, не знают ни города, ни языка, ничего. Я с ними, пока они не освоятся, пока не привыкнут. И все проблемы решаю, даже потом, когда они уже привыкли и все знают. Звонят, спрашивают, что там, как.
 
— Румын Тибериу Гиоане женился на украинке. А были ли прецеденты, когда балканские ребята, игроки киевского «Динамо», тоже женились на украинках?
— Украинские девушки очень красивые. Все, когда приезжают, сразу влюбляются. Встречались, но не женились.

 
КНИГА С ШОВКОВСКИМ НА ОБЛОЖКЕ 
 
— По-моему, в 2010 году вы в Украине издали книгу «Методика подготовки вратарей в футболе»?
— Да.
 
— Почему возникла у вас такая идея? Пользовалась ли спросом эта книга? 
— Это моя дипломная работа на PRO-диплом, и потом выдал эту книгу. Я перевел ее на сербский язык — и в Сербии многие пользуются этой книгой.
 
— Может быть, вы знаете, что тренеры вратарей клубов украинской Премьер-лиги тоже ее читали и обсуждали? Может, вам звонили и спрашивали о каком-то моменте из книги?
— Если им это будет интересно, я любому тренеру могу подарить. Моего друга Сашу Шовковского я попросил поместить его фотографию на обложку. Он улыбнулся, сказал: «Конечно, это для меня большая честь — что я буду на обложке твоей книги».
 
— Обсуждаете ли какие-то профессиональные темы с тренером вратарей киевского «Динамо»?
— Миша Михайлов — большой специалист, профессионал, который прекрасно работает с вратарями и который после ошибки вратаря очень сильно переживает. Конечно, мы обсуждаем моменты вратарей как в чемпионате Украины, так и в еврокубках. Нет вратаря, который не ошибается.
 
— Когда Чанов на непродолжительное время приходил работать в клуб, с ним были хорошие отношения? Интересовался ли он вашим мнением?
— Были очень хорошие отношения, он тоже любил пообщаться на профессиональные темы.
 
— Почему именно в Хорватии появляются наиболее талантливые футболисты, если сравнивать с другими странами бывшей Югославии? В чем секрет их подготовки?
— Везде появляются: и в Боснии, и в Македонии... Но в Хорватии и в Сербии больше всего. Сама система подготовки молодых футболистов, вовремя узнать, на что человек способен — самое главное. В школах Хорватии и Сербии в 10-11 лет каждый парень или девушка, кто хочет заниматься спортом, уже определился, каким видом спорта будет заниматься, где смогут достичь наибольшего результата.
 
— Плюс перед глазами молодежи есть звезды хорватского футбола, которые достигли многого, уехали в Европу, заработали хорошие деньги, прославили свою страну — это тоже вдохновляет ребят, да?
— В Хорватии, Сербии экономическое положение почти такое же, как и в Украине. Конечно любой молодой человек, который любит футбол, хочет и заработать, хочет жить на высоком уровне. Это дополнительный стимул.

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ СЕРБИИ
 
— Александр Спиридон, который много лет работал ассистентом Мирчи Луческу в донецком «Шахтере», признавался, что ему предлагали возглавить сборную Молдовы, но он отказался. Вы проработали в «Динамо» 16 лет. За эти годы было предложение возглавить, может, какую-то сербскую команду или поработать селекционером сербского клуба?
— «Динамо» (Киев) — самая авторитетная команда в Восточной Европе. Господин Лобановский — самый лучший тренер Старого Света. К сожалению,  я только два года работал с Лобановским.  Конечно, у меня были предложения возглавить сербские команды. Это были клубы из элитного дивизиона, и первой лиги, которые хотели попасть в высшую лигу. Но я уже привык к «Динамо», к людям из клуба, они привыкли ко мне, мне доверяют, пока я всем доволен в Киеве.
 
— Когда вы себе оформили лицензию футбольного агента?
— 20 лет назад.
 
— Хотелось бы понять, от чего зависят комиссионные агента за то, что он привел игрока в клуб? Это определенный процент от трансферной стоимости футболиста или просто какие-то договоренности с клубами? Какое ценообразование?
— Раньше в регламенте УЕФА было прописано, что агент получает 10% от трансфера. А сейчас  - по договоренности сторон.
 
— То есть, агент привел игрока, футболист подошел клубу, агент провел сделку — и получил свои комиссионные, оговоренные с клубом. Так сейчас это происходит?
— Сейчас — так.
 
— Какое у вас образование? Что вы заканчивали?
— Я закончил физкультурный институт Белграда.

 
200 ТЫСЯЧ ЕВРО В ГОД
 
— За время вашей работы в киевском «Динамо» сменилось 10 главных тренеров: Лобановский, Михайличенко, Сабо, Буряк, Демьяненко, Лужный, Семин, Газзаев, снова Семин, Блохин и Ребров. С кем из них работалось комфортнее всего? С кем было некомфортно?
— Со всеми было комфортно работать, ко всем я мог приходить, задавать вопросы, обсуждать моменты, которые входили в мою компетенцию. Семин даже отправлял меня смотреть будущего соперника, мы тогда выступали в Лиге Европы. Все прислушивались, кроме Газзаева, он ни к кому не прислушивался.
 
— Хотелось бы понять рынок хорватского и сербского клубного футбола. Какие бюджеты в элитном дивизионе Сербии и Хорватии у клубов-грандов и клубов-середняков?
— У игроков футбольных клубов «Црвена Звезда» и «Партизан» зарплаты максимум 150-200 тысяч евро в год.
 
— А бюджеты клубов?
— Не больше пяти-шести миллионов составляют. Это гранды. 
 
— А если говорить о Хорватии?
— У Хорватии только «Динамо» (Загреб) относится к грандам. Сейчас у «Хайдука» дела не очень, у «Риеки» тоже. Думаю, даже меньше.
 
— Какие зарплаты у футболистов клубов-середняков?
— Четыре-пять тысяч евро в месяц, и хорошо, если получат вовремя.
 
— А в клубах-аутсайдерах?
— Полторы-две тысячи.
 
— Какие бюджеты у клубов-середняков и клубов-аутсайдеров?
— У аутсайдеров даже миллиона нет, а у середняков — где-то, может быть, до миллиона евро в год.
 
ВИДИЧ И ИВАНОВИЧ
 
— Были ли за последние полгода какие-то задания от Реброва?
— Конечно, он всегда просит хороших футболистов.
 
— Может быть, вы сейчас можете сказать, что он просил на определенную позицию посмотреть кого-то?
— Это секрет.
 
— Вы еще застали в селекционном отделе киевского «Динамо» Анатолия Сучкова, который как футболист завоевывал первое союзное золото с «Динамо», а затем много лет работал в клубе селекционером, он порядка тридцати лет работал вместе с Лобановским. По сути, даже благодаря ему и ввели должность селекционера. Как оцениваете его профессиональные качества? Знакомы ли с ним?
— Мы четыре или пять лет сидели с ним в одном кабинете. Он большой специалист как футболист и как селекционер. Много раз мы ездили вместе по странам бывшей Югославии, смотрели игроков, рекомендовали. Как с Андреем Бибой, так и с Анатолием Сучковым у меня очень хорошие отношения. И я им очень благодарен, я у них многому научился.
 
— Раньше вы отвечали за Балканы вместе с Андреем Андреевичем. Кто отвечал за Африку?
— Голоколосов отвечает за Испанию, потому что он играл там и знает испанский язык. Если нужно, он может поехать и в Аргентину, и в Бразилию. Сейчас вся селекция отвечает за всё.
 
— Сколько сейчас в селекционном отделе «Динамо» работает селекционеров?
— Биба, Веремеев, Бессонов, Голоколосов и я. Это все звезды «Динамо» (Киев). Возглавляет селекцию Михайличенко. Работал  еще очень хороший специалист и человек, но, к сожалению, рано ушел,  Андрей Баль.
 
— Бывает такое, что собираетесь всем отделом принимать какие-то решения?
— Любую кандидатуру обсуждаем совместно, анализируем и принимаем коллегиальное решение.
 
— Бывало, что спорите с Веремеевым, Бессоновым, они говорили, что не подойдет игрок, а вы говорили. что подойдет, потом вы все-таки взяли игрока — и он подошел?
— Бывают разные ситуации, но в итоге мы приходим к единому мнению путем голосования.
 
— А бывает, что Игорь Суркис вызывает селекционеров, обсуждают игрока, и он просит каждого высказаться? Когда последний раз президент клуба вызывал тренеров-селекционеров по какому-то вопросу?
— Президент клуба постоянно вызывает тренеров-селекционеров, постоянно разговаривает с ними, требует наше мнение о кандидатах, мы постоянно на связи.
 
— Последняя ваша командировка куда была?
— Был в Белграде. Просматривал игроков.
 
— Сколько игроков сейчас на карандаше у селекционного департамента «Динамо» именно из Балкан? Три-четыре?
— Больше.
 
— Какую информацию у вас запрашивает тренер, когда вы просматриваете игрока? Какую информацию собираете? Собираете ли информацию о человеческих качествах футболиста?
— Конечно, это очень важно. Всю информацию нужно собрать и знать: что за человек, профессионал или нет, как работает, как живет, как ведет себя вне футбола.
 
— Было ли такое, что в футбольном плане игрок подходил, но потом вы уточнили его человеческие качества — и в итоге отказались от трансфера?
— Было, конечно.
 
— Что это был за случай?
— Не могу сказать.
 
— Сколько подобных прецедентов было?
— Два или три.
 
— Иногда трансферы срываются в последний момент. За какие сорвавшиеся трансферы вам было наиболее обидно?
— Наиболее обидно было за Видича и Ивановича.
 
— Почему?
— Потому что видно было, что будут очень хорошие футболисты.
 
— За эти 16 лет вы не устали? Вам с творческой точки зрения еще нравится работать в Киеве, в «Динамо»?
— Конечно. Я не устал и очень рад, что работаю в таком большом клубе и с такими хорошими людьми.

 
ЕСЛИ МИЛЕВСКИЙ ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ГОЛОВУ — ЕЩЕ ПОИГРАЕТ 
 
— Вы недавно пролонгировали тренерскую лицензию. Хотите работать самостоятельно? 
— По правилам каждые три года нужно продлевать лицензию. Если не продлить — она недействительна.
 
— Сколько нужно ходить на курсы?
—  Десять дней. Приходят авторитетные специалисты, читают нам лекции, и в конце каждый отвечает на вопросы.
 
— Кто вместе с вами был на последних курсах?
— Михайлов из «Динамо». И был, царство ему небесное, очень хороший человек Валерий Зуев. Мы втроем были. Он и Андрей Баль были очень хорошими людьми и очень мне близки.
 
— Мы помним ситуацию с Милевским, когда он уехал в Хорватию, в клубе на него рассчитывали, но у Артема не сложилось. Помните эту историю? 
— Там ему повезло, что тренером команды был его друг  Горан Сабли. Когда услышал, что он идет к Сабличу, я не думал, что Милевский его подведет. Сплит — красивый курортный город, ресторанов много, девушек много, так что Артем не удержался.
 
— Милевский уже возрастной нападающий, сейчас он выступает за российский клуб «Тосно». Свой зенит карьеры он уже прошел?
— Он очень хороший футболист. Все зависит от него. Если он возьмется за голову — конечно, еще может поиграть на высоком уровне.
 
— А мы будем ждать от вас новых Гавранчичей и Нинковичей. 
— В странах бывшей Югославии всегда есть молодые хорошие футболисты. Смотришь, любая команда начинает чемпионат с 6-7 игроками из своего молодежного состава, которых через два-три года за 10-12 миллионов продают за рубеж.
 
— «Динамо» начало перестройку, идет по этому пути. Будем надеяться, что в этом контексте  «Динамо» Киев станет таким же клубом, как «Динамо» Загреб. 
— Конечно, у «Динамо» (Киев) очень хорошая молодежь, в U-19 много хороших парней подрастают. Думаю, что каждый год из молодежной, из второй команд «Динамо» по три-четыре человека будут подключаться к первой команде. Повторюсь, вижу, что у киевской молодежи есть очень хороший потенциал.

 
Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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