Шекспир повторил достижение Анчелотти и Гвардиолы

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Шахтер продемонстрировал свежие фото стадиона Полтавы 18:22 — Владимир Копяк А может тут дело не в состоянии поля? Причин может быть гораздо больше. чем мы думаем. если у нас...

Леонид СОБОЛЕВ: «Завтра в 15:00 все футболисты Полтавы получат расчет» 18:16 — udman11 Можно всё валить на ФФУ, Шахтёр и кого угодно, но вот так выбрасывать игроков и свою команду.... ...

Днепр лишен трех очков 18:14 — izhachok1991 Підараси заєб*ли! Скільки можна? Зніміть зразу 30 очок і відїбіться! А то команда з дна вилазить,... 18:08 — Bandera.Lviv та до чого тут очки, якщо 31 березня закінчився термін, згідно якого команду Дніпро переводять у...