Шекспир повторил достижение Анчелотти и Гвардиолы

«Лестер Сити» под руководством Крейга Шекспира выиграл все 5 матчей в АПЛ.
Таким образом, британский тренер повторил достижение Карло Анчелотти («Челси») и Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити»), которые также стартовали с пяти побед в чемпионате Англии.
Напомним, вчера «Лестер» одержал победу над «Сандерлендом» со счетом 2:0.
Источник — УЕФА
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