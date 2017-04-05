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Шекспир повторил достижение Анчелотти и Гвардиолы

Британский тренер выиграл 5 стартовых матчей в АПЛ

  • 05.04.2017 17:28
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УЕФА. Крейг Шекспир
© УЕФА. Крейг Шекспир

«Лестер Сити» под руководством Крейга Шекспира выиграл все 5 матчей в АПЛ.

Таким образом, британский тренер повторил достижение Карло Анчелотти («Челси») и Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити»), которые также стартовали с пяти побед в чемпионате Англии.

Напомним, вчера «Лестер» одержал победу над «Сандерлендом» со счетом 2:0.

Источник — УЕФА

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