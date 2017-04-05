Днепр лишен трех очков

КДК ФФУ принял решение снять с «Днепра» три очка за невыполнение решений органов правосудия ФФУ. О каких именно решениях идет речь пока что остается неизвестными.

Таким образом, из заработанных в этом сезоне 25 очков у подопечных Михайличенко останется 10. «Днепр» сравняется с Волынью», опережая лучан лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Напомним, с «Днепра » снимают очки уже четвертый раз в сезоне. В сентябре и октябре с команды было снято по шесть пунктов, а в ноябре — три.