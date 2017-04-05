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Днепр лишен трех очков

Наказание связано с невыполнением клубом решений органов правосудия ФФУ

  • 05.04.2017 16:33
  • 675 просмотров
  • 2 комментария
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dpchas.com.ua. Днепр-Арена
© dpchas.com.ua. Днепр-Арена

КДК ФФУ принял решение снять с «Днепра» три очка за невыполнение решений органов правосудия ФФУ. О каких именно решениях идет речь пока что остается неизвестными.

Таким образом, из заработанных в этом сезоне 25 очков у подопечных Михайличенко останется 10. «Днепр» сравняется с Волынью», опережая лучан лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Напомним, с «Днепра » снимают очки уже четвертый раз в сезоне. В сентябре и октябре с команды было снято по шесть пунктов, а в ноябре — три.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    seregka1991
    online
      seregka1991, 05.04.2017 16:43
    -1
    Ой да снимайте сколько угодно. Что за инструмент давления..
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    Ростик Карпа
    online
    Ростик Карпа, 05.04.2017 16:51
    +1
    жаль...команда бореться , грає а з неї тільки очки знімають
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