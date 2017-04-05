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В Украине создан сервис для сравнения коэффициентов букмекеров

Сравнить лучшие коэффициенты букмекеров теперь можно с помощью сервиса, работающего по логике Google

  • 05.04.2017 16:08
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В Украине создан сервис для сравнения коэффициентов букмекеров
Соучредитель проекта Betscan Владислав Сиринек из Харькова. Он спроектировал поисковую систему, которая агрегирует данные популярных букмекерских контор, позволяя пользователю быстро находить события, а также сравнивать коэффициенты более 35 букмекерских компаний.
 
Например, чтобы узнать котировки матча украинской Премьер-лиги Заря – Шахтер, в панель поиска вам надо ввести хотя бы один тег. Допустим, «Заря». Поисковик выведет коэффициенты всех букмекерских контор на этот матч.
 
– Поиск конкретного события на сайте букмекерской конторы занимает от 3 до 5 минут, или даже больше. В интерфейсах большинства контор не предусмотрено функцию поиска. Зато каждый пользователь на интуитивном уровне привык к простому и понятному поисковому полю. Существует много различных поисковых систем. Например, для поиска работы, авиабилетов или объявлений. Однако до сих пор никто не воплотил эту идею в букмекерский бизнес, который представлен сотнями контор, каждая из которых, в силу высокой конкуренции на рынке, пытается предложить пользователям более выгодные условия. Поэтому мы создали место, где собраны данные ключевых, проверенных букмекерских компаний и завернули все это в удобный и быстрый поиск. Это позволяет пользователям находить нужное событие для ставки всего за несколько секунд, при этом сравнивая котировки одновременно десятков букмекеров, – говорит Владислав Сиринек.
 
Есть аналоги?
 
В Великобритании есть сервис Oddschecker, который специализируются на odds comparison (сравнении коэффициентов). Но поисковик украинца отличается от британской разработки тем, что делает ставку на функцию поиска. Это – основа проекта, вокруг которой наращивается остаток функционала.
 
Oddschecker – достаточно локальный проект. Это накладывает отпечаток на многих вещах, связанных с работой сайта. Начиная от того, что формат коэффициентов в них дробный, заканчивая перечнем букмекерских контор, данные которых обрабатываются.
 
Betscan предлагает данные букмекеров, которые являются близкими к рынку Центральной и Восточной Европы.
 
Поисковая выдача по некоторых запросах может включать в себя достаточно много результатов, среди которых также нужно быстро находить необходимое. Поэтому команда проекта планирует добавлять фильтры по странам, турнирам и букмекерским конторам.
 
Разработчик говорит:
 
– На сегодня в нашей базе 6 тыс. команд в 250 лигах 130 стран мира. Еженедельно система обрабатывает более 3 тыс. событий.
 
Сколько стоила разработка?
 
– В разработку рабочего прототипа мы вложили около $10 тыс. Над созданием рабочей версии работали около 3-х месяцев, – говорит Сиринек.
 
Какие перспективы?
 
Сейчас команда концентрируется на усовершенствовании поисковых алгоритмов. Задача – создать лучший поисковый продукт в мировой букмекерской индустрии.
 
Ближайшие обновления будут включать некоторые фильтры и появление новых позиций для ставок.
 
В частности, сейчас в поиске присутствует только футбол, но в скором времени планируется расширение базы ивентов (то есть, добавление других видов спорта, а также таких событий, как Евровидение или выборы), подключение нескольких локальных букмекерских контор и создание локализованных версий для иностранных рынков.

 

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