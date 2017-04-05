Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Неймар приглашает украинцев принять участие в турнире Neymar Jr's Five

Форвард «Барселоны» и сборной Бразилии проводит турниры по всему миру

  • 05.04.2017 15:55
  • 491 просмотров
  • 0 комментария
Метки
neymarjrsfive.com. Неймар
© neymarjrsfive.com. Неймар

В этом году к странам, где проходят отборочные турниры, присоединилась также Украина.

Теперь и в украинских любителей футбола есть возможность вынести игру за пределы районного зала или площадки, улучшить свою игру и показать уровень украинского уличного футбола на Мировом Финале в Бразилии.

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

Neymar Jr's Five - уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал капитан сборной Бразилии Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до того момента, пока последнего футболиста не выбьют из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.

Украинские отборочные турниры Neymar Jr's Five пройдут с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Национальный финал состоится 28 мая в Киеве.

Календарь квалификаций Neymar Jr's Five:

22 апреля - Киев, «Локомотив» (ул. Стадионная, 10)

29 апреля - Харьков, «Металлист» (ул. Плехановская, 65)

6 мая - Днепр, Sport Life (ул. Набережная победы, 25);

14 мая - Одесса, «Спартак» (ул. Канатная, 79/1А)

20 мая - Львов, «Электрон» (ул. Ген. Чупринки, 130).

По результатам квалификаций 16 лучших команд будут соревноваться в Национальном финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание чемпиона мира.

Детали, правила и регистрация команд здесь: www.neymarjrsfive.com/uk/UA

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.