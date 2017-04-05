Неймар приглашает украинцев принять участие в турнире Neymar Jr's Five

В этом году к странам, где проходят отборочные турниры, присоединилась также Украина.

Теперь и в украинских любителей футбола есть возможность вынести игру за пределы районного зала или площадки, улучшить свою игру и показать уровень украинского уличного футбола на Мировом Финале в Бразилии.

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

Neymar Jr's Five - уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал капитан сборной Бразилии Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до того момента, пока последнего футболиста не выбьют из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.

Украинские отборочные турниры Neymar Jr's Five пройдут с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Национальный финал состоится 28 мая в Киеве.

Календарь квалификаций Neymar Jr's Five:

22 апреля - Киев, «Локомотив» (ул. Стадионная, 10)

29 апреля - Харьков, «Металлист» (ул. Плехановская, 65)

6 мая - Днепр, Sport Life (ул. Набережная победы, 25);

14 мая - Одесса, «Спартак» (ул. Канатная, 79/1А)

20 мая - Львов, «Электрон» (ул. Ген. Чупринки, 130).

По результатам квалификаций 16 лучших команд будут соревноваться в Национальном финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание чемпиона мира.

Детали, правила и регистрация команд здесь: www.neymarjrsfive.com/uk/UA