Одесский «Черноморец» не сможет принимать домашние матчи на родном стадионе.

«Пока в Одессе не приведут газон в порядок, «Черноморец» будет проводить домашние матчи на нейтральном поле», - сказал источник в ФФУ.

Напомним, сегодня было решено второй раз отменить проведение четвертьфинального матча Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер» из-за плохого состояния газона на стадионе «Локомотив». Это событие и привлекло внимание к состоянию газона на стадионе «Черноморец», на котором проводятся матчи УПЛ.