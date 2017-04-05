Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Черноморец будет проводить домашние матчи на нейтральном поле

Одесситы не будут играть на родном стадионе, пока не приведут газон в порядок

  • 05.04.2017 15:55
  • 1382 просмотров
  • 10 комментария
Метки
instagram.com/p/BSVUs9eDDqn. стадион «Черноморец»
© instagram.com/p/BSVUs9eDDqn. стадион «Черноморец»

Одесский «Черноморец» не сможет принимать домашние матчи на родном стадионе.

«Пока в Одессе не приведут газон в порядок, «Черноморец» будет проводить домашние матчи на нейтральном поле», - сказал источник в ФФУ.

Напомним, сегодня было решено второй раз отменить проведение четвертьфинального матча Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер» из-за плохого состояния газона на стадионе «Локомотив». Это событие и привлекло внимание к состоянию газона на стадионе «Черноморец», на котором проводятся матчи УПЛ.

Источник — Вести

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    igor_986
      igor_986, 05.04.2017 16:04
    +6
    ФФУ прикрывает себе ..опу. До этого играть можно было, а во время скандала засуетились.
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 05.04.2017 16:07
    +5
    Спасибо кротам
    Ссылка
    Александр Зигаренко
    online
      Александр Зигаренко, 05.04.2017 16:09
    +5
    И технари за сыграные матчи!вот тогда будет справедливо
    Ссылка
    Patriot UA
      Patriot UA, 05.04.2017 16:23
    +4
    а за зіграні ТП повинні бути
    Ссылка
    Дьявол
    online
      Дьявол, 05.04.2017 16:32
    0
    А тем временем с Днепра еще 3 очка сняли...
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.04.2017 16:33
    0

    так не паливно прикрывать тыли надо еще уметь
    Смотрю у Копанки все больше "поклонников" появляется
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 05.04.2017 16:37
    0
    ФК Копанка всім мстить і підс...сирає.... Тепер Одесу Ахметов чмирить... Самі без стадіону через свої гудки тепер Одесу ще без футболу залишили... От копанка і мстить...
    Ссылка
    sasha112006
    online
      sasha112006, 05.04.2017 16:37
    -2
    jekavayp, 05.04.2017 16:33
    так не паливно прикрывать тыли надо еще уметь
    Смотрю у Копанки все больше "поклонников" появляется
    Ну да ж, весь мир против ДК!
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 05.04.2017 16:46
    -1
    Даєш весь чемпіонат у Львові! У нас два супер стадіони з супер полянами ( стадіон "Україна" і "Арена Львів") + супер поляни на Сільмаші, Скіфі ( впорівняні з стадіонами і газонами в Одесі і Полтаві!
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.04.2017 16:47
    0
    sasha112006, 05.04.2017 16:37
    jekavayp, 05.04.2017 16:33
    так не паливно прикрывать тыли надо еще уметь Смотрю у Копанки все больше "поклонников" появляется

    Ну да ж, весь мир против ДК!

    та не, это у вас песенка про самый популярный клуб страны и СНГ, опираясь на фейки Одноклсаников
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.