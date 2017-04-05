Одесский «Черноморец» не сможет принимать домашние матчи на родном стадионе.
«Пока в Одессе не приведут газон в порядок, «Черноморец» будет проводить домашние матчи на нейтральном поле», - сказал источник в ФФУ.
Напомним, сегодня было решено второй раз отменить проведение четвертьфинального матча Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер» из-за плохого состояния газона на стадионе «Локомотив». Это событие и привлекло внимание к состоянию газона на стадионе «Черноморец», на котором проводятся матчи УПЛ.
Источник — Вести
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так не паливно прикрывать тыли надо еще уметь
Смотрю у Копанки все больше "поклонников" появляется
Смотрю у Копанки все больше "поклонников" появляется
так не паливно прикрывать тыли надо еще уметь Смотрю у Копанки все больше "поклонников" появляется
Ну да ж, весь мир против ДК!
та не, это у вас песенка про самый популярный клуб страны и СНГ, опираясь на фейки Одноклсаников
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