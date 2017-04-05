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СОБОЛЕВ: «Шахтер поступил скверно, призываю полтавчан забыть о нем»

Президент «Полтавы» выразил свою точку зрения на происходящее перед болельщиками

  • 05.04.2017 15:45
  • 2700 просмотров
  • 9 комментария
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ФК Полтава. Леонид Соболев
© ФК Полтава. Леонид Соболев

Президент «Полтавы» Леонид Соболев перед болельщиками родного клуба выразил недовольство отменой матча 1/4 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

«Я извиняюсь перед болельщиками. Нам стыдно, что так вышло. Но люди в Киеве не знают, что такое стыд. Дети берут пример с действующих футболистов — Срны, Ракицкого. Дети пришли на игроков, которые так и не вышли на поле. «Шахтер» поступил скверно, я призываю полтавчан забыть о таком клубе.

Я узнал об этом решении по публикациям в интернете, были снимки с таких ракурсов, где у нас все плохо. Но ни одного человека на приемке поля не было. Все решения принимались по снимкам. Но ведь пока не вышел на поле, не определишь. Отталкиваться нужно не от цвета травы, а качества. Оно у нас ровное и качественное. Бразильцы «Шахтера» вообще на пляже играли!

Правда, тут директор матча был, но какие он доклады делал, я не знаю. Уверен, что они были плохими. Они не могут быть независимыми, ведь что им сверху говорят, то они и делают. Мне кроме Макарова никто и не звонил. Я понимаю, что такое поле, сколько труда вложено. Сюда ведь ни один человек не приехал. Решение принимал Дигтярь. Если б он любил свой город и полтавчан — решение было бы другое. Я ему вчера говорил: надень мягкую обувь и пройди, посмотришь, есть ли кочки.

Это правдивая информация о ликвидации клуба. Вся инфраструктура перейдет детской школе. «Полтава» однозначно снимается, я в этом цирке участвовать не буду. Болельщиков надо уважать! У нас про популяризацию футбола забыли. Так сложились обстоятельства  украинском футболе. Футбол с детей начинается, а не с приглашения бразильцев», – сказал Соболев.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Владимир
    Владимир, 05.04.2017 15:50
    +5
    Жаль хорошую команду. ШД наверное испугались проиграть, ведь судя по игре с Зарей основания так считать есть.
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    bsdmk
      bsdmk, 05.04.2017 16:01
    +2
    Где шахта - там мерзость!
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    Артем Батуренко
      Артем Батуренко, 05.04.2017 16:07
    +5
    Почему они оказались играть на ст. Ворсклы "??
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    Ales3021
      Ales3021, 05.04.2017 16:13
    +8
    Да похер на шахтёр и ффу !
    Создать клуб.Построить базу с полями,сделать реконструкцию стадиона.Вывести команду со второй лиги в первую лигу играть не вылитая.

    Тоесть так часто команды у нас проделывают такой путь что бы встать на принцып розпустить клуб,cтадион пусть заростает дальше сорняками базу в кабак в области,сам город и область лишит клуба в первой лиге.Вот это круто !вот это мужик !Болельщики и вся футбольна общественость прям не нарадуеться !Молодец !

    Один момент.А слабо было провести матч на футбольном поле Ворсклы ?А потом едь в Киев бей морду всем ффу,розбирайся с Шахтёром и полями,cоздавай резонанс и т.д.Тоесть вот это всё стоит того что бы потерять клуб?Вот так ты болеешь за свою команду в которую столько вложил труда и денег и спасибо болелам?

    Кстати на зло бы Шахтёру и во преки всему темболее резонансу на Ворсклу бы пришло большое количество болел и подерживали бы фк Полтаву и сегодня бы игра состоялась.А завтра бы рвал всем пасти и Палкину в том числе.Это стоит того что бы лишать болельщиков и страну футбольного стабильного клуба?

    Это дурость !И завтра команду ты роспустишь.Только сколько лет ты шёл в первую лигу и создавал клуб?И фиг теперь тебе дадут повторить этот путь !Сначала играть матч,а потом устраивать армагедон всем.
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    jimmi1986
      jimmi1986, 05.04.2017 16:16
    -7
    Артем Батуренко, 05.04.2017 16:07
    Почему они оказались играть на ст. Ворсклы "??
    У них есть свой стадион с полем лучше чем в Одессе и Кропивныцьком, с чего им ехать на другой, из-за того что ШД так захотел?
    Так ШД захотел и схему чемпа изменить и вот теперь имеем 0 интерес к футболу.
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    uniale
      uniale, 05.04.2017 16:30
    +4
    Если этот Соболев такой супер футбольный человек, то надо было команду разогнать зимой, а не тогда, когда все команды укомплектованы и пацанам некуда деваться !
    Одним словом - это всё выглядит как-то подленько !
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    mcclintock
    online
      mcclintock, 05.04.2017 16:35
    +3
    Начало встречи в 14:00 в среду - это уважение к болельщикам?
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    uasportiv
    online
      uasportiv, 05.04.2017 16:43
    +2
    "Футбол с детей начинается, а не с приглашения бразильцев" - и это правильно.
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    uasportiv
    online
      uasportiv, 05.04.2017 16:44
    -1
    Все остальные заявления - заранее подготовленная симуляция слабоумия....
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