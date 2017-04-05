СОБОЛЕВ: «Шахтер поступил скверно, призываю полтавчан забыть о нем»

Президент «Полтавы» Леонид Соболев перед болельщиками родного клуба выразил недовольство отменой матча 1/4 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера».
«Я извиняюсь перед болельщиками. Нам стыдно, что так вышло. Но люди в Киеве не знают, что такое стыд. Дети берут пример с действующих футболистов — Срны, Ракицкого. Дети пришли на игроков, которые так и не вышли на поле. «Шахтер» поступил скверно, я призываю полтавчан забыть о таком клубе.
Я узнал об этом решении по публикациям в интернете, были снимки с таких ракурсов, где у нас все плохо. Но ни одного человека на приемке поля не было. Все решения принимались по снимкам. Но ведь пока не вышел на поле, не определишь. Отталкиваться нужно не от цвета травы, а качества. Оно у нас ровное и качественное. Бразильцы «Шахтера» вообще на пляже играли!
Правда, тут директор матча был, но какие он доклады делал, я не знаю. Уверен, что они были плохими. Они не могут быть независимыми, ведь что им сверху говорят, то они и делают. Мне кроме Макарова никто и не звонил. Я понимаю, что такое поле, сколько труда вложено. Сюда ведь ни один человек не приехал. Решение принимал Дигтярь. Если б он любил свой город и полтавчан — решение было бы другое. Я ему вчера говорил: надень мягкую обувь и пройди, посмотришь, есть ли кочки.
Это правдивая информация о ликвидации клуба. Вся инфраструктура перейдет детской школе. «Полтава» однозначно снимается, я в этом цирке участвовать не буду. Болельщиков надо уважать! У нас про популяризацию футбола забыли. Так сложились обстоятельства украинском футболе. Футбол с детей начинается, а не с приглашения бразильцев», – сказал Соболев.
Источник — Sportarena
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Создать клуб.Построить базу с полями,сделать реконструкцию стадиона.Вывести команду со второй лиги в первую лигу играть не вылитая.
Тоесть так часто команды у нас проделывают такой путь что бы встать на принцып розпустить клуб,cтадион пусть заростает дальше сорняками базу в кабак в области,сам город и область лишит клуба в первой лиге.Вот это круто !вот это мужик !Болельщики и вся футбольна общественость прям не нарадуеться !Молодец !
Один момент.А слабо было провести матч на футбольном поле Ворсклы ?А потом едь в Киев бей морду всем ффу,розбирайся с Шахтёром и полями,cоздавай резонанс и т.д.Тоесть вот это всё стоит того что бы потерять клуб?Вот так ты болеешь за свою команду в которую столько вложил труда и денег и спасибо болелам?
Кстати на зло бы Шахтёру и во преки всему темболее резонансу на Ворсклу бы пришло большое количество болел и подерживали бы фк Полтаву и сегодня бы игра состоялась.А завтра бы рвал всем пасти и Палкину в том числе.Это стоит того что бы лишать болельщиков и страну футбольного стабильного клуба?
Это дурость !И завтра команду ты роспустишь.Только сколько лет ты шёл в первую лигу и создавал клуб?И фиг теперь тебе дадут повторить этот путь !Сначала играть матч,а потом устраивать армагедон всем.
Так ШД захотел и схему чемпа изменить и вот теперь имеем 0 интерес к футболу.
Одним словом - это всё выглядит как-то подленько !
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