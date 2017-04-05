Тибо КУРТУА: «Хочу выиграть еще больше трофеев с Челси»

Если Тибо Куртуа примет участие в сегодняшнем матче с «Манчестер Сити», то проведет свой 100-й матч за «Челси».

Куртуа потребовалось чуть больше двух с половиной сезонов, чтобы подойти к отметке в 100 матчей за клуб. Бельгиец дебютировал за «Челси» в первом туре сезона 2014/15 в гостях с «Бернли» (на нижнем фото) и в первом же сезоне помог клубу выиграть АПЛ и Кубок Лиги. 24-летний голкипер «синих» доволен тем, как складывается его карьера в клубе, с которым он может добиться успеха по итогам нынешнего сезона.

«Пожалуй, я надеялся, что мне удастся пораньше достичь отметки в 100 матчей за клуб. В прошлом сезоне я пропустил почти 3 месяца, около 20-ти матчей, поэтому, вероятно, не будь у меня травмы, я бы раньше достиг этой отметки, — говорит бельгиец официальному сайту клуба. — Но я очень горжусь тем, что сумел добиться подобных высот в таком клубе, как «Челси». Надеюсь, мне удастся добиться большего».

«Когда я вернулся в клуб, стояла задача выиграть трофеи в составе конкурентоспособной команды, поэтому мой первый сезон получился фантастическим».

«Естественно, прошлый сезон не был успешным, потому что я был травмирован, а команда неудачно выступала. Это был неприятный опыт, но в этом сезоне мы вернулись в борьбу и находимся на вершине АПЛ, а также вышли в полуфинал Кубка Англии. Это очень хорошо. Я доволен тем, как складывается моя карьера в клубе и, надеюсь, смогу выиграть ещё больше трофеев в будущем».

Сегодня вечером «синие» сыграют на «Стэмфорд Бридж» с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Испанский тренер в начале сезона заявлял о важности того, что голкипер должен уметь распоряжаться мячом на уровне последнего защитника команды.

«Все зависит стиля игры, который предпочитает главный тренер команды, — говорит Куртуа. — Антонио предпочитает, чтобы мы играли от обороны, поэтому нам нужен вратарь, который способен отдать пас, не боится принимать мяч и вводить его в игру. Это важно для нашей игры и, наверное, ещё важнее для «Манчестер Сити», который, возможно, может пойти чуть дальше».

«В основном большинство вратарей нового поколения будут готовить к тому, чтобы они умели отдавать хорошие передачи, хотя, в конечном счете, главная задача будет оставаться прежней — спасать команду от пропущенных мячей. Здорово, когда вратарь хорошо играет ногами, но в итоге от него требуется совершать сейвы, которые помогают команде выигрывать матчи».

«Умение играть руками, вытаскивать мячи всегда более важно, чем умение играть ногами. Но в современном футболе важны оба эти компонента».

Сегодняшний матч является дополнительной мотивацией для «синих», которым предстоит реабилитироваться за поражение от «Кристал Пэлас» в субботу.

До прошлых выходных единственным поражение в АПЛ в этом году был проигрыш «Тоттенхэму» в начале январе. После той неудачи «синие» быстро отреагировали, одержав 4 победы подряд.

«Было бы здорово, если бы нам удалось сделать это ещё раз, — говорит Куртуа. — Конечно, это большая игра, и в таких матчах может случиться что угодно. Поэтому трудно предсказать, победим мы, проиграем или сыграем вничью. В таких матчах результат зависит от мелочей, но посмотрим, как мы проведем этот матч. Я надеюсь, что мы сможем победить и реабилитироваться за субботнее поражение».

«Не думаю, что мы плохо сыграли с «Кристал Пэлас», нам просто немного не повезло. Возможно, мы неудачно сыграли в случае с двумя пропущенными мячами, но после этого нам немного не повезло, что мы не забили второй мяч. Полагаю, если бы мы сравняли счет, то в итоге обыграли бы их. Мы просто должны сохранять спокойствие, мы по-прежнему лидируем с отрывом в 7 очков и должны оставаться сосредоточенными и спокойными».

«Наша победа на «Этихаде» в начале этого сезона, возможно, придаст нам чуть больше уверенности перед сегодняшней игрой. Мы знаем, чего ожидать. Гостевой матч был очень сложным, но важные мелочи сложились в нашу пользу в тот день. Надеюсь, в этот раз мы добьемся того же результата».