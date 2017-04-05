Олег РАТИЙ: «Лучше всего прогрессируют Ордец и Коваленко»

До назначения в феврале на должность главного тренера Буковины Олег Ратий на протяжении четырех лет был помощником Сергея Ковальца в молодежной сборной Украины. За это время целая группа их бывших подопечных, обогатившись опытом, все громче заявляет о себе уже в главной команде страны…

— Не скрою, приятно осознавать, что в прогрессе этих ребят есть и твоя заслуга, — берет слово Олег Ратий. — Ведь нельзя забывать, что, когда мы их только приглашали в молодежную сборную, они преимущественно выступали за резервные составы команд , с которыми были связаны контрактами…

— И кто, на ваш взгляд, больше всего прибавил?

— Ордец и Коваленко, без которых уже сложно себе представить Шахтер. Все заметнее их роль и в национальной сборной. На мой взгляд, прогресс Ордеца заметен в тактическом плане, а Коваленко выполняет на поле просто колоссальный объем работы. О таких, как он, говорят — человек с двумя сердцами. Хотя нужно уточнить, что его функции в Шахтере отличаются от тех, которые он выполняет в сборной.

— На кого из своих бывших подопечных вы бы посоветовали Андрею Шевченко еще обратить внимание?

— На киевского динамовца Буяльского. Поверьте, это сильный, креативный футболист. Впрочем, уверен, что Шевченко осведомлен о его потенциале.

— Приходится констатировать, что в разгар отборочной кампании в национальной сборной Украины начался довольно болезненный процесс смены поколений…

— Согласен, и желательно пройти этот путь без негативных последствий.

— Может, стоит искать замену тем же ветеранам — Кучеру, Ротаню — с помощью натурализации легионеров?

— Если откровенно, то сейчас в украинской Премьер-лиге не так уж и много высококлассных иностранцев. К тому же нужно их желание…

Этот вариант нельзя сбрасывать со счетов, но, мне кажется, все же нужно делать ставку на молодых доморощенных игроков. Тем более, что Украина всегда была сильна футбольными талантами.

Может, стоит вернуться к практике, когда во второлиговом первенстве в каждой команде на поле должны были находиться по два 18—19-летних футболиста?

Припоминается, в свое время благодаря такому нововведению путь наверх стал короче для многих юных игроков, которые затем с наилучшей стороны зарекомендовали себя и в национальной сборной. Хотя, конечно, сначала нужно поинтересоваться мнением тренеров, работающих с командами второй лиги.

— Вы сейчас возглавляете Буковину, выступающую в первом дивизионе. А в этом турнире есть на кого обратить внимание?

— На мой взгляд, все потенциальные кандидаты в национальную сборную собраны в командах Премьер-лиги. Отличительной чертой нынешнего розыгрыша перволигового первенства есть разве что довольно ровный состав участников. Никто не может гарантировать, что даже лидер не избежит потерь в противостоянии с аутсайдером.

— Тогда последний вопрос: как вы после поражения от Хорватии расцениваете шансы сборной Украины на попадание в финальную часть чемпионата мира?

— Припоминается, Михаил Фоменко, возглавлявший сборную до Андрея Шевченко, говорил, что шансы остаются даже тогда, когда их, кажется, уже и нет…

Поэтому нужно бороться до конца, в оставшихся матчах играть только на победу, и тогда ситуация в турнирной таблице изменится в нашу пользу. Я в сборную Украины верю.

Василий МИХАЙЛОВ