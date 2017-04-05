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Леонид СОБОЛЕВ: «Завтра в 15:00 все футболисты Полтавы получат расчет»

Президент полтавского клуба подтвердил информацию о снятии команды с чемпионата

  • 05.04.2017 13:56
  • 2316 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Полтава. Леонид Соболев
© ФК Полтава. Леонид Соболев

После отмены матча 1/4 финала Кубка Украины с «Шахтером» президент «Полтавы» Леонид Соболев пообещал сделать громкое заявление. Хозяин клуба подтвердил, что речь идет о снятии команды с первенства первой лиги.

«Завтра в 15:00 все футболисты клуба, а также тренеры получат полный расчет, - сказал Соболев. - Игрокам в полном объеме выплатят зарплату за март и предоставят статус свободных агентов. Замечу, что у нас не было задолженностей, все обязательства выполнялись вовремя. Это не эмоциональное решение. Все вопросы к ФФУ, которая, нарушив все нормы, непонятно чем руководствовалась и обязала нас играть на другой арене. Поле «Локомотива» на 70 процентов имеет травяной покров. Сотрудники арены старались, и к ним у меня претензий нет. В Премьер-лиге есть худшие поля, но там почему-то не запрещают играть. У нас есть качественная база, есть все условия для тренировок», - сказал Соболев.

Источник — Footboom

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Комментарии
    Рома
    online
      Рома, 05.04.2017 14:14
    -3
    ну и х е р с вами!
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.04.2017 14:19
    -2
    Рома, 05.04.2017 14:14
    ну и х е р с вами!

    главное ведь чтобы : Для тебя Сахтер Зяленые пооооля " - а вся остальная футбольная украина, хоть пропадом пропади...
    Пусть копанке сразу трофей кубка отдают
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    joystick2011
      joystick2011, 05.04.2017 14:28
    +4
    на 70 процентов травяной покров, на 70 процентов кожа на игровом мяче есть, на 70 процентов сетка на ворота натянута и даже перекладина на 70 процентов есть на правых воротах. Соболь- 70 процентов от куницы.
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    Ales3021
      Ales3021, 05.04.2017 14:30
    +8
    Во какой принципиальный.Даже не захотел играть на стадионе Ворскла.Да ему на клуб фк Полтава нафиг не нужен.Эта истиричка уже за последние месяцев 12, третий раз клуб роспускает,такой цирк был летом всех роспускал,такой цирк был перед новым годом снова всех роспускал и вот снова новый цирк.Постоянные скандалы и смена тренеров.Если бы ты так нужна была команда и болел за неё душой матч бы состоялся на поле Ворсклы.А там мы потом розбирались c ффу и Шахтёром по полю и остальном.К чему эта вся клоунада?Матч несостоялся,команду снимаешь,cтадмион и база для чего?Это типа он ффу какой крутой,он в первую очередь наказл болельщиков,город и минус очередной футбольный клуб.Дурак !
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    Виталик Неважно
    online
      Виталик Неважно, 05.04.2017 14:33
    0
    давно пора таким командам незачем существовать темболее ворскла предоставила свое че там неиграть?нету денег даже на аренду так зачем такие клубы?
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    Ales3021
      Ales3021, 05.04.2017 14:37
    -1
    Виталик Неважно, 05.04.2017 14:33
    давно пора таким командам незачем существовать темболее ворскла предоставила свое че там неиграть?нету денег даже на аренду так зачем такие клубы?

    Ворскла сраза подставило оперативно дружеское плечо без каких либо условий и т.д.Играйте не вопрос !Оно упёрлось нет и всё и кому он хуже сделал?
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    ManUtd
      ManUtd, 05.04.2017 14:37
    +2
    Презик не прав. Или шантажом занимается, или ему клуб нафиг не нужен
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    fuckyoupeople
      fuckyoupeople, 05.04.2017 14:38
    +1
    Он ебанутый плотно,иди в очко долбоёб!
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    Роман Жишкович
      Роман Жишкович, 05.04.2017 14:47
    -3
    Повністю підтримую президента Полтави, навіщо старатися готувати команду, якщо ФФУ на чолі з шахтарем зробить все так як захоче шахтар, якби на місці шахти були інші команди УПЛ(крім ДК) їх би заставили грати на цьому стадіоні. Та й в УПЛ є гірші газони(Чорноморець) а Полтава все таки команда першої ліги і вимоги до газону дещо інші.
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    komp-iigor
    online
      komp-iigor, 05.04.2017 15:11
    +2
    Психи, это не выход с ситуации. Если Соболев мужик и команда для него не пшик, необходимо решать проблему.
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