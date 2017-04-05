Леонид СОБОЛЕВ: «Завтра в 15:00 все футболисты Полтавы получат расчет»

После отмены матча 1/4 финала Кубка Украины с «Шахтером» президент «Полтавы» Леонид Соболев пообещал сделать громкое заявление. Хозяин клуба подтвердил, что речь идет о снятии команды с первенства первой лиги.
«Завтра в 15:00 все футболисты клуба, а также тренеры получат полный расчет, - сказал Соболев. - Игрокам в полном объеме выплатят зарплату за март и предоставят статус свободных агентов. Замечу, что у нас не было задолженностей, все обязательства выполнялись вовремя. Это не эмоциональное решение. Все вопросы к ФФУ, которая, нарушив все нормы, непонятно чем руководствовалась и обязала нас играть на другой арене. Поле «Локомотива» на 70 процентов имеет травяной покров. Сотрудники арены старались, и к ним у меня претензий нет. В Премьер-лиге есть худшие поля, но там почему-то не запрещают играть. У нас есть качественная база, есть все условия для тренировок», - сказал Соболев.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
главное ведь чтобы : Для тебя Сахтер Зяленые пооооля " - а вся остальная футбольная украина, хоть пропадом пропади...
Пусть копанке сразу трофей кубка отдают
Ворскла сраза подставило оперативно дружеское плечо без каких либо условий и т.д.Играйте не вопрос !Оно упёрлось нет и всё и кому он хуже сделал?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.