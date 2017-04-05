Анатолий ТИМОЩУК: «Если приглашают в Зенит, колебаться не приходится»

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, завершивший карьеру игрока, рассказал, почему решил работать в питерском «Зените».

— Были ли зимой другие предложения о тренерской работе или «Зенит» был единственным вариантом? Не звали ли в другой родной клуб – «Шахтёр»?

— Был ряд предложений, а если быть точным, то конкретных предложений было три. В это число «Шахтёр» не входил. Я выбрал «Зенит», потому что только начинаю шаги в тренерской карьере, а учиться в команде с отличным подбором игроков, у такого тренера, как Луческу, – лучший вариант для молодого тренера.

— Какой всё-таки клуб вы считаете главным в своей карьере – «Шахтёр», «Зенит» или, может, «Баварию»?

— Честно говоря, мне очень трудно разделить эти три клуба, выделить какой-то один. С каждой из команд я добивался высоких результатов. Более того, последние полтора года я провёл в Казахстане и не могу сказать, что относился к этому периоду карьеры как-то иначе. В каждом клубе, где я играл, выкладывался на сто процентов, отдавал всего себя. Для меня разделения на главный-неглавный клуб не существует.

— Что сыграло большую роль в вашем возвращении в Петербург – то, что звал Луческу, или то, что звал «Зенит»?

— Когда у тебя есть возможность учиться, получить первый тренерский опыт у такого специалиста, как Луческу, — сомнений в выборе практически не остаётся. То же самое касается и клуба – если тебя приглашают в такую команду, как «Зенит», долго колебаться не приходится. Один фактор дополнил другой, и я рад, что сейчас нахожусь здесь и стараюсь приносить максимальную пользу команде.