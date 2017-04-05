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Анатолий ТИМОЩУК: «Если приглашают в Зенит, колебаться не приходится»

Экс-игрока сборной Украины звали к себе три клуба

  • 05.04.2017 13:24
  • 235 просмотров
  • 6 комментария
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ФК Зенит. Анатолий Тимощук
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, завершивший карьеру игрока, рассказал, почему решил работать в питерском «Зените».

— Были ли зимой другие предложения о тренерской работе или «Зенит» был единственным вариантом? Не звали ли в другой родной клуб – «Шахтёр»?
— Был ряд предложений, а если быть точным, то конкретных предложений было три. В это число «Шахтёр» не входил. Я выбрал «Зенит», потому что только начинаю шаги в тренерской карьере, а учиться в команде с отличным подбором игроков, у такого тренера, как Луческу, – лучший вариант для молодого тренера.

— Какой всё-таки клуб вы считаете главным в своей карьере – «Шахтёр», «Зенит» или, может, «Баварию»?
— Честно говоря, мне очень трудно разделить эти три клуба, выделить какой-то один. С каждой из команд я добивался высоких результатов. Более того, последние полтора года я провёл в Казахстане и не могу сказать, что относился к этому периоду карьеры как-то иначе. В каждом клубе, где я играл, выкладывался на сто процентов, отдавал всего себя. Для меня разделения на главный-неглавный клуб не существует.

— Что сыграло большую роль в вашем возвращении в Петербург – то, что звал Луческу, или то, что звал «Зенит»?
— Когда у тебя есть возможность учиться, получить первый тренерский опыт у такого специалиста, как Луческу, — сомнений в выборе практически не остаётся. То же самое касается и клуба – если тебя приглашают в такую команду, как «Зенит», долго колебаться не приходится. Один фактор дополнил другой, и я рад, что сейчас нахожусь здесь и стараюсь приносить максимальную пользу команде. 

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    Alex Wel
      Alex Wel, 05.04.2017 13:32
    +3
    П Н Х .
    Ссылка
    sk1llz
      sk1llz, 05.04.2017 13:35
    +1
    Анатолий ТИМОЩУК: «Если приглашают повертеться на х.ю за футболку, колебаться не приходится»
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 05.04.2017 13:37
    0
    шоб ти там подохла гнида патлата
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    dovbush31
    online
      dovbush31, 05.04.2017 13:40
    +1
    Тимощук сраколиз і взагалі недостойна людина щоб про нього писати Фуууу противно навіть не читав інтервю цієї гниди просто хочется його посли на х... і все
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 05.04.2017 13:50
    0
    Спорт.юа словно спецом решили спровоцировать своих пользоваталей на срач
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 05.04.2017 13:51
    0
    Продажна тварюка і сраколиз дешевий!
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