Андрей ВОРОБЕЙ: «Зарплата в Десне? Дают на бензинчик»

Количеству наград Андрея Воробья, да и вообще — опыту выступлений форварда на высшем уровне, можно только позавидовать. В составе Шахтера он трижды становился чемпионом Украины, трижды — обладателем Кубка страны, лучшим бомбардиром чемпионата. А в футболке национальной сборной доходил до четвертьфинала мундиаля. Сейчас, в 38 лет, Воробей выступает в первенстве Киевской области.

— Годы не помеха?

— Вы о том, не рано ли я завершил профессиональную карьеру? — уточнил Андрей. — Порой проскакивали мысли, что можно было еще попылить (улыбается). Но сейчас понимаю, что все, что ни делается, — к лучшему.

«В любительских коллективах есть перспективных игроки»

— С Десной из Погребов у вас, бывшего футболиста сборной Украины, профессиональное соглашение?

— О чем вы? Это любительский клуб — о каких контрактах может идти речь? Я играю в этой команде для души, поддерживаю спортивную форму. Также на поле стараюсь помогать молодым ребятам расти над собой, чтобы в будущем они, возможно, стали профессиональными футболистами. У нас хороший коллектив, дружный. После матчей ходим в баню, вообще нередко проводим время вместе.

— Хоть какую-то зарплату платят?

— Нет. Для этого у каждого есть свое место работы.

— А премии?

— Дают на бензинчик. Но, повторюсь, деньги здесь не главное…

— Представители каких профессий собраны в Десне?

— Не стану перечислять, скажу только, что от школьника до бизнесмена.

— Есть ли у вас партнеры по команде, которые достойны выступать в Премьер-лиге?

— Трех-четырех исполнителей мог бы рекомендовать. Но другое дело — пойдут ли на это сами ребята? У меня был разговор с некоторыми игроками, но они отказались из-за своей нынешней работы. А что касается самых молодых, то я слежу за ними, и в будущем они, возможно, могли бы перейти на профессиональный уровень.

— Сейчас уже не редкость, что обычная трудовая деятельность оплачивается лучше, чем работа футболистов.

— (Улыбается.) Сто процентов. Причем во многих клубах денег не видят продолжительное время.

— Вы следите за поединками Премьер-лиги?

— В Украине настолько упал уровень футбола, что остается смотреть только матчи с участием Шахтера и Динамо. Крайне редко могу глянуть поединки других коллективов. На стадион еще можно сходить, но по телевизору смотреть игру Сталь — Зирка или Олимпик — Карпаты как-то не вдохновляет. Лучше отдать предпочтение английскому или испанскому чемпионату. К сожалению…

— Стартовал второй этап соревнований в Премьер-лиге. Как вам вообще формула нынешнего первенства?

— Не самый худший вариант. По крайней мере, это лучше, чем в прошлом сезоне. Хотя бы потому, что тогда в середине дистанции снялся с соревнований запорожский Металлург, одна команда все время пропускала тур, с некоторых снимались очки, засчитывались технические поражения… Сейчас тоже пострадали Карпаты и Днепр, но в текущем чемпионате все не так стихийно.

Плюс в нынешнем сезоне мы увидим больше очных встреч Шахтера и Динамо, что всегда представляет интерес для болельщиков.

«Чемпионат нужно сделать интересным для всех команд»

— А если бы это зависело от вас, то каким бы вы сделали следующий чемпионат?

— Большая честь для меня (смеется). Так сразу сложно ответить на этот вопрос. В любом случае нужно садиться за стол переговоров и придумывать такой формат, чтобы интерес к нему был у всех клубов. Хотя в нынешнее время сделать это вдвойне тяжело.

— У Динамо наметился заметный крен в сторону украинизации состава. Шахтеру это на руку?

— Вы же видите, какой сейчас отрыв оранжево-черных от бело-синих. Но от этого прежде всего могут пострадать результаты наших грандов на евроарене. Остается только вспоминать то, что было в чемпионате лет пять назад, когда у нас было четыре чуть ли не равноценных оппонента. Тогда и в еврокубках наши клубы шумели прилично.

— По игре Шахтер сейчас заметно превосходит Динамо?

— Не сказал бы. В начале сезона и в его середине — возможно. Но в последнее время подопечным Паулу Фонсеки очки даются намного сложнее…

— Если горняки сохранят состав, то можно ли ожидать такого их превосходства и в следующем чемпионате?

— Наверное, добиться этого руководству клуба будет не так просто, ведь иностранцы понимают, что в Украине сейчас уровень первенства не такой, каким его хотелось бы видеть. Нужно дождаться окончания сезона, посмотреть на трансферную деятельность наших грандов, а потом делать какие-то, может, промежуточные прогнозы.

— Не умаляя заслуг Зари — еще те же пять лет назад можно было предположить, что луганчане станут третьей силой нашего чемпионата?

— Нет, конечно. Но Заря ведь в этом не виновата. Значит, руководство клуба рационально сработало в этот период времени. Также здесь стоит отметить футболистов и особенно тренерский штаб. Считаю, команда сейчас на правильном пути, и это при том, что клуб функционирует не в родном городе. Одним словом, молодцы!

«Мы можем лишиться еще нескольких клубов»

— Металлист пропал с футбольной карты страны, Днепр — на грани исчезновения. Душа не болит?

— Еще как болит! Меня поражает происходящее. Я просто не понимаю, как, обладая огромными традициями, Харьков (и, не исключено, вскоре Днипро) может потерять такой клуб. Здесь даже можно сказать о наплевательском отношении нашего государства, которое обязано вмешаться в эту нездоровую ситуацию. Или в этих городах нет состоятельных и любящих футбол людей, которые могли бы подставить плечо в трудную минуту? Не верю! Хотя чему удивляться в наше время? Я не исключаю, что мы можем лишиться и некоторых других футбольных клубов.

— Какой выход можно найти из кризиса в отечественном футболе?

— Не открою Америки, если скажу, что это произойдет только тогда, когда в стране наладится экономическая и политическая ситуация.

— А в какой-то степени вынужденное привлечение к матчам основных команд молодежи — оно принесет плоды?

— Не сразу, но эффект будет, это однозначно. Главное, чтобы ребята понимали, что это их шанс выйти на высокий уровень, а также попасть на карандаш наставникам национальной сборной Украины. Ведь кто бы что ни говорил, но надеть футболку главной команды страны должно быть пределом мечтаний каждого исполнителя.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК