Пеп ГВАРДИОЛА: «Впереди еще целых девять матчей»

В среду «горожане» будут бороться за победу над «Челси» без Бакари Санья. Французский защитник получил повреждение в последней встрече с «Ливерпулем», из-за чего пропустил матчи сборной Франции против Люксембурга и Испании, а также поединок «горожан» с «Арсеналом» в рамках 30-го тура АПЛ.

На пресс-конференции перед матчем с «Челси» Пеп Гвардиола сообщил журналистам, что игроку потребуются ещё две-три недели на восстановление.

Наставник «горожан» также сообщил хорошую новость: Пабло Сабалета готов играть, а Габриэл Жезус возобновил тренировки в Академии «Сити» в понедельник, 3-го апреля.

«Бакари не будет играть ещё две-три недели, - сказал Гвардиола. – Пабло в порядке.

Вчера Жезус провел первую тренировку в Академии: он начинает бегать и заниматься с нами.

Не знаю точно, сколько времени ему потребуется на полную реабилитацию, но думаю, что процесс идёт к завершению – посмотрим, как пойдут дела. Надеюсь, он поможет нам в матчах конца сезона».

«Горожане» поедут в Лондон с целью бороться за место в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

«Манчестер Сити» остаётся на четвёртом месте турнирной таблицы, отставая от «Челси» на 11 очков и только на 5 опережая манчестерского соперника «Юнайтед», который расположился на 5-ом месте и имеет матч в запасе.

Конец сезона АПЛ обещает быть напряжённым: несколько сильных команд претендуют на первые места, и Гвардиола считает, что участие в главном европейском турнире имеет большое значение для клуба.

«Все шесть команд хотят выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, - сказал Пеп. – Играть в Европе очень важно – в финансовом отношении и для престижа клуба.

«Челси» заслужил своё место в чемпионате Англии, набрав достаточно очков и выиграв несколько матчей кряду.

Впереди ещё девять матчей: мы должны бороться за максимальное количество баллов, а там будет видно».