Сергей НАЗАРЕНКО: «Металлист со мной так и не рассчитался»

Матч против «Волыни» в октябре прошлого года, как оказалось, стал последним для Сергея Назаренко в карьере. На минувшей неделе экс-игрок сборной Украины окончательно повесил бутсы на гвоздь и теперь будет работать тренером в дубле «Днепра».

— Сергей Юрьевич, как себя чувствуете в роли тренера?

— Понемногу привыкаю к тому, что ко мне чаще стали обращаться по имени-отчеству (смеется). Вникаю, стараюсь, можно сказать, учусь заново. Помогают и Поклонский, и Багмут, и Геращенко, у которых есть солидный опыт. Иногда и сам принимаю участие в тренировках, когда играем в квадрат, например.

— Когда приняли решение завершить карьеру футболиста?

— Было время, чтобы все обдумать. Последний матч ведь я провел еще осенью, и потом на раздумья у меня была вся зима. Контракт с «Днепром» закончился 31 декабря, и на сборы с командой я не ездил. Если честно, никогда даже себе не представлял, как окончу карьеру. Вышло как вышло. Будет ли прощальный матч? Не планировал пока что. Думаю, что это сделать никогда не поздно. Нужно еще окончить тренерские курсы, я пока прошел только первую сессию, и вот скоро будет вторая. А диплом получу только в конце октября.

— Семья рада, что будете проводить больше времени дома?

— В этом плане мало что изменится. Тренерская работа и карьера футболиста требуют много времени. База, тренировки, матчи... Много приятных домашних хлопот было как раз зимой, когда я уже не играл и еще не стал тренером.

— Посуду мыть не заставляли?

— А зачем мне ее мыть (смеется), есть сыновья.

— Кто из них пойдет по вашим стопам?

— Пока только старший, Назар, занимается в академии «Днепра». Что будет дальше, покажет время, ему пока только 11 лет. Средний сын, Ярослав, занимается прыжками в воду. Ну а младшему всего девять месяцев. По выходным, когда хорошая погода, играю в футбол со старшими. Мы живем в доме за городом, и там на участке есть небольшой газон, ворота.

— Как относитесь к ситуации, в которой оказался ЧУ?

— Когда в стране такая ситуация, это не может не влиять на спорт. Жаль, что нет зрителей почти на матчах, когда на хороший стадион приходит тысячи две, то все равно играешь, как при пустых трибунах. Уровень чемпионата с уходом легионеров упал. Остается только растить своих футболистов, а на это нужно время. Но уже хорошо, что есть такой шанс для молодежи. Однако без хорошего бюджета дела не будет, а в некоторых клубах даже зарплаты с трудом выдают.

— Вы сами хоть без долгов уходите?

— Почему же без долгов? (смеется) «Металлист» вот так и не рассчитался.

— А как ситуация в «Днепре»?

— Никто ничего не знает, но все верят, что такой город не останется без профессиональной команды.

— Следите за сборной в отборе ЧМ-2018?

— Конечно. Сейчас для нас ничего не потеряно, но надо обязательно брать три очка с финнами. Андрей Шевченко, по сути, заново строит коллектив, и его работу мы даже обсуждаем на тренерских курсах.