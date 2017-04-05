Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Антонио КОНТЕ: «В Англии может случиться что угодно»

Наставник «Челси» призывает сохранять концентрацию до конца сезона

  • 05.04.2017 12:18
  • 176 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Антонио Конте вспоминает свой прошлый опыт неоднозначных результатов, которых он достигал в качестве игрока и главного тренера.

Прошлым летом главный тренер «синих» отметил 10-летие с момента начала своей тренерской работы. Его первой командой стал «Ареццо» из серии B. Это случилось после того, как он провел выдающуюся игровую карьеру в «Лечче», «Ювентусе» и сборной Италии.

В преддверии важнейшего отрезка сезона, когда в следующие 6 недель «Челси» предстоит узнать, станет ли команда чемпионом Англии в 6-й раз в истории, итальянский тренер не боится оглядываться назад.

Сезон 1999/00 и один из последующих двух сезонов остались в памяти итальянца. Конте был капитаном «Ювентуса», который растерял 9-очковое преимущество к заключительному дню чемпионата. Потом в схожей ситуации «Ювентус» обошел в последнем туре миланский «Интер».

«Это очень важный опыт, — говорит Конте. — Поэтому я стараюсь сохранять концентрацию от начала и до конца сезона. Футбол замечателен, потому что может случиться что угодно».

«Я упустил титул в борьбе с «Лацио», но затем мы стали чемпионами, обойдя в последнем туре «Интер». Если бы «Интер» выиграл свой матч, они стали бы чемпионами. Но они проиграли, а мы обыграли «Удинезе» и стали чемпионами».

«Я повторюсь, футбол — чудесная игра. Она приносит много удовольствия, но иногда тут возникают трудности».

«Когда ты играешь за такие команды, естественно иметь положительный и отрицательный опыт. Выиграть один финал Лиги Чемпионов и проиграть три подобных финала — то же самое. Ты не спишь. Тебе тяжело принять поражения, но поражения — часть нашей работы, нашей культуры. Ты должен принять это, но постараться избегать этого в будущем. И я знаю только один способ: это усердная работа. Я не знаю другого пути».

Конте не имеет большого тренерского опыта работы в Англии. Но это не помешало ему заметить, насколько АПЛ отличается от чемпионата Италии.

«В мой первый сезон в «Ювентусе» (в качестве тренера) мы отставали от первого места, а затем обошли «Милан» и стали чемпионами. Мы начали сезон в статусе аутсайдера, поэтому это было выдающимся достижением».

«Во второй и третий сезоны «Ювентус» показал, что он сильнее остальных. Но турнир не был таким сложным, как АПЛ».

«В Англии нужно понимать, что может произойти что угодно, если ты правильно не отнесешься к игре, хотя и не только это. Я повторюсь, мы провели хороший матч с «Кристал Пэлас», полностью выложились и были сконцентрированы, но проиграли эту встречу. В этом заключается существенная разница между Англией и Италией. В Италии проще контролировать ситуацию».

Сегодня вечером Конте постарается вернуть «синих» на победный путь. Итальянский тренер знает, что встреча с «Манчестер Сити» — серьёзная проверка, как и любой другой матч на «Стэмфорд Бридж» в этом сезоне. Ключом к успеху будет уверенная игра в обороне, но при этом «синие» с января не играли в АПЛ на ноль.

«Я не беспокоюсь об этом, — поясняет Конте. — Это нормально, что каждая команда пытается найти способ, чтобы противостоять нам. Точно так же мы стараемся найти способ противостоять нашим соперникам».

«Обычно, когда ты пропускаешь гол, не именно «Челси», а вообще, то речь идет не об одной ошибке, а о нескольких ошибках. Важно анализировать подобные ситуации, чтобы постараться лучше провести следующий матч. Мы делаем это после матчей».

«Я повторюсь, выигрывает и проигрывает вся команда. Мы остаемся командой в каждой ситуации. «Челси» был аутсайдером на старте сезона, но сейчас мы возглавляем турнирную таблицу АПЛ и хотим сохранить эту позицию».

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.