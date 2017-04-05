Антонио КОНТЕ: «В Англии может случиться что угодно»

Антонио Конте вспоминает свой прошлый опыт неоднозначных результатов, которых он достигал в качестве игрока и главного тренера.

Прошлым летом главный тренер «синих» отметил 10-летие с момента начала своей тренерской работы. Его первой командой стал «Ареццо» из серии B. Это случилось после того, как он провел выдающуюся игровую карьеру в «Лечче», «Ювентусе» и сборной Италии.

В преддверии важнейшего отрезка сезона, когда в следующие 6 недель «Челси» предстоит узнать, станет ли команда чемпионом Англии в 6-й раз в истории, итальянский тренер не боится оглядываться назад.

Сезон 1999/00 и один из последующих двух сезонов остались в памяти итальянца. Конте был капитаном «Ювентуса», который растерял 9-очковое преимущество к заключительному дню чемпионата. Потом в схожей ситуации «Ювентус» обошел в последнем туре миланский «Интер».

«Это очень важный опыт, — говорит Конте. — Поэтому я стараюсь сохранять концентрацию от начала и до конца сезона. Футбол замечателен, потому что может случиться что угодно».

«Я упустил титул в борьбе с «Лацио», но затем мы стали чемпионами, обойдя в последнем туре «Интер». Если бы «Интер» выиграл свой матч, они стали бы чемпионами. Но они проиграли, а мы обыграли «Удинезе» и стали чемпионами».

«Я повторюсь, футбол — чудесная игра. Она приносит много удовольствия, но иногда тут возникают трудности».

«Когда ты играешь за такие команды, естественно иметь положительный и отрицательный опыт. Выиграть один финал Лиги Чемпионов и проиграть три подобных финала — то же самое. Ты не спишь. Тебе тяжело принять поражения, но поражения — часть нашей работы, нашей культуры. Ты должен принять это, но постараться избегать этого в будущем. И я знаю только один способ: это усердная работа. Я не знаю другого пути».

Конте не имеет большого тренерского опыта работы в Англии. Но это не помешало ему заметить, насколько АПЛ отличается от чемпионата Италии.

«В мой первый сезон в «Ювентусе» (в качестве тренера) мы отставали от первого места, а затем обошли «Милан» и стали чемпионами. Мы начали сезон в статусе аутсайдера, поэтому это было выдающимся достижением».

«Во второй и третий сезоны «Ювентус» показал, что он сильнее остальных. Но турнир не был таким сложным, как АПЛ».

«В Англии нужно понимать, что может произойти что угодно, если ты правильно не отнесешься к игре, хотя и не только это. Я повторюсь, мы провели хороший матч с «Кристал Пэлас», полностью выложились и были сконцентрированы, но проиграли эту встречу. В этом заключается существенная разница между Англией и Италией. В Италии проще контролировать ситуацию».

Сегодня вечером Конте постарается вернуть «синих» на победный путь. Итальянский тренер знает, что встреча с «Манчестер Сити» — серьёзная проверка, как и любой другой матч на «Стэмфорд Бридж» в этом сезоне. Ключом к успеху будет уверенная игра в обороне, но при этом «синие» с января не играли в АПЛ на ноль.

«Я не беспокоюсь об этом, — поясняет Конте. — Это нормально, что каждая команда пытается найти способ, чтобы противостоять нам. Точно так же мы стараемся найти способ противостоять нашим соперникам».

«Обычно, когда ты пропускаешь гол, не именно «Челси», а вообще, то речь идет не об одной ошибке, а о нескольких ошибках. Важно анализировать подобные ситуации, чтобы постараться лучше провести следующий матч. Мы делаем это после матчей».

«Я повторюсь, выигрывает и проигрывает вся команда. Мы остаемся командой в каждой ситуации. «Челси» был аутсайдером на старте сезона, но сейчас мы возглавляем турнирную таблицу АПЛ и хотим сохранить эту позицию».