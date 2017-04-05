Карпати і Salamander: зелено-білі серця

Всесвітньовідомий баварський концерн SALAMANDER – виробник першокласних віконних та дверних систем – продовжує феєричне святкування свого сторічного ювілею укладенням стратегічного преміум-партнерства з ФК «Карпати». Із проханням прокоментувати вищезазначену безпрецедентну подію ми звернулись до директора компанії «Саламандер Індустрі Продукте Україна» пана Сергія Гончарука.

«Перш за все, мене охоплює безмежна, непідробна радість з приводу того, що початок стратегічного партнерства концерну SALAMANDER з ФК «Карпати» (Львів) увінчався трьома поспіль довгоочікуваними, яскравими й переконливими домашніми звитягами Львівських Левів на смарагдовому газоні «Арени Львів» у рамках Прем’єр-Ліги чемпіонату України з футболу», – розпочав пан Гончарук.

Протягом нетривалого міжсезоння на європейському ринку світлопрозорих конструкцій концерном SALAMANDER було розроблено фундаментальну програму святкування свого ювілейного року, спрямовану на активне просування власного бренду й підтримку своїх партнерів задля подальшого спільного успішного й динамічного розвитку. Одним із провідних загальноукраїнських іміджевих медійних заходів було обрано широку програму преміум-спонсорства з ФК «Карпати».

Чому саме ФК «Карпати»? Це один із небагатьох безперечно пізнаваних, самодостатніх й самоокупних мегауспішних проектів на теренах вітчизняного спорту із своєю славетною майже 55-річною історією й власними традиціями, що охоплюють душі й серця багатьох поколінь українців. Це без перебільшення автентичний загальнонаціональний бренд, що має мільйони своїх палких вболівальників і прихильників по всій Україні та за її межами, для яких кожен похід на матч чи його телевізійний перегляд – це не просто цікава подія, а частина особистої життєвої релігії!

Окрім того, концерн SALAMANDER й ФК «Карпати» направду мають багато спільного як у своїй історії, так і в сьогоденні:

1. Обидва бренди традиційно використовують зелено-біле забарвлення, а отже і логотип SALAMANDER виглядає дуже гармонійно на формі ФК «Карпати», утворюючи немовби вдалий союз двох зелено-білих сердець!

2. SALAMANDER – це баварський бренд, а яке ж місто, як не славетний Лемберг, що із замиранням подиху згадує романтичні часи бабці Австрії, ментально є найближчим до німецької культури й історії?

3. Головний офіс й склад SALAMANDER в Україні розташовані в місті Кривий Ріг, звідти ж родом й директор ТОВ «Саламандер Індустрі Продукте Україна», й Почесний Президент ФК «Карпати» Петро Петрович Димінський, й деякі футболісти клубу, які в свій час перейшли із прикро збанкрутілого ФК «Кривбас» (Кривий Ріг).

4. У Львові ж концерн SALAMANDER також широко репрезентований нашими партнерами та власним регіональним складом SALAMANDER Lemberg.

Підсумовуючи вищесказане, пан Гончарук зазначив: «Сподіваюсь, що наша автентична гламурна саламандрочка на формі львівських футболістів й надалі лишатиметься фартовим оберегом для ФК «Карпати», а ми продовжимо започатковану приємну традицію святкування спільних впевнених перемог на шляху виконання поставлених цілей від нашої співпраці для кожного з партнерів!».