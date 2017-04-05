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Президент ФК Полтава грозится распустить команду

Полтавчане снимутся с чемпионата Первой лиги

  • 05.04.2017 11:49
  • 977 просмотров
  • 5 комментария
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ТК Футбол. Леонид Соболев
© ТК Футбол. Леонид Соболев

О своем решении президент ФК «Полтава» объявит сегодня в 14.00 на стадионе «Локомотив», где должны был состояться четвертьфинальный матч Кубка Украины с «Шахтером».

ФФУ запретила ФК «Полтава» проводить игру на своем стадионе из-за неудовлетворительного состояния газона. Хозяева в свою очередь отказались переносить игру на стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

В чемпионате Первой лиги после 23-х туров ФК «Полтава» занимает 10-е место. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 05.04.2017 11:56
    +6
    Пам-Пам-Пам. Внимание-Внимание. Прослушайте объявление. В виду того, что единственный автобус с фанами Шахтера не прибудет сегодня в наш "разукрасочный" город, наш бюджет недополучит 10 240 грн и мы объявим себя банкротами. Олигарх баба Нюра уже объявила о переносе своего семочно-арахисового бизнеса поближе к стадиону Ворскла.
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    GR1Fon
    online
      GR1Fon, 05.04.2017 12:00
    -1
    ох какая потеря для мирового в целом и украинского в честности футбола !!!! до этой игры об этом клубе в Полтаве то не каждый знал а теперь ФИФИ и УЕФА встрепенутся !!!!
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    bsdmk
      bsdmk, 05.04.2017 12:02
    0
    шахта - ум, честь и совестьнашей эпохи!
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    trancelife
      trancelife, 05.04.2017 12:06
    -2
    нужен был повод для роспуска команды?
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    pylyporlyk
    online
      pylyporlyk, 05.04.2017 12:17
    -1
    GR1Fon, 05.04.2017 12:00
    ох какая потеря для мирового в целом и украинского в честности футбола !!!! до этой игры об этом клубе в Полтаве то не каждый знал а теперь ФИФИ и УЕФА встрепенутся !!!!
    А подумати глибше не пробував? Кроти постійно створюють якісь прецеденти своїм ниттям і тиском на ПФЛ та ФФУ. Від того, що зникне ще один професійний клуб в Україні не виграє ніхто. Невідомо скільки команд залишиться у вишці. Донбасяни руйнують країну із середини, а кроти таким же чином руйнують залишки українського клубного футболу. Якби не було подвійних стандартів та вже багато разів згадувані ігри в Одесі, Кропивницькому, Черкасах були перенесені на інші стадіони, то я впевнений, що полтавчани погодилися б на таке рішення. А так, цирк продовжується... Не хочу наврочити, але чомусь здається, що Чорноморець на підході. Кроти, руйнуйте й скигліть надалі....
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