Президент ФК Полтава грозится распустить команду

О своем решении президент ФК «Полтава» объявит сегодня в 14.00 на стадионе «Локомотив», где должны был состояться четвертьфинальный матч Кубка Украины с «Шахтером».

ФФУ запретила ФК «Полтава» проводить игру на своем стадионе из-за неудовлетворительного состояния газона. Хозяева в свою очередь отказались переносить игру на стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

В чемпионате Первой лиги после 23-х туров ФК «Полтава» занимает 10-е место.