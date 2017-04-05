Президент ФК Полтава грозится распустить команду

О своем решении президент ФК «Полтава» объявит сегодня в 14.00 на стадионе «Локомотив», где должны был состояться четвертьфинальный матч Кубка Украины с «Шахтером».
ФФУ запретила ФК «Полтава» проводить игру на своем стадионе из-за неудовлетворительного состояния газона. Хозяева в свою очередь отказались переносить игру на стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
В чемпионате Первой лиги после 23-х туров ФК «Полтава» занимает 10-е место.
Источник — Sport.ua
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