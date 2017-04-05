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Хатем БЕН АРФА: «Футбол интересует меня гораздо меньше»

Хавбек ПСЖ недоволен новыми веяниями современного футбола

  • 05.04.2017 11:14
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Хатем БЕН АРФА: «Футбол интересует меня гораздо меньше»
Футболист ПСЖ жестко раскритиковал известных футбольных тренеров.
 
- Многие коучи хотят изобретать футбол под предлогом того, что они ищут систему для блокировки оппонента. Но этого нет в природе футбола, с Моуриньо и Симеоне.
 
Это антитеза Кройфу и его свободе – больше не остается пространства для удовольствия. Больше нет спектакля, потому футбол интересует меня гораздо меньше. Я не нахожу удовольствия в просмотре матчей. Даже в Лиге 1 мы убиваем футбол.
 

Источник — ТК Футбол

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