Хатем БЕН АРФА: «Футбол интересует меня гораздо меньше»

Футболист ПСЖ жестко раскритиковал известных футбольных тренеров.
- Многие коучи хотят изобретать футбол под предлогом того, что они ищут систему для блокировки оппонента. Но этого нет в природе футбола, с Моуриньо и Симеоне.
Это антитеза Кройфу и его свободе – больше не остается пространства для удовольствия. Больше нет спектакля, потому футбол интересует меня гораздо меньше. Я не нахожу удовольствия в просмотре матчей. Даже в Лиге 1 мы убиваем футбол.
Источник — ТК Футбол
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