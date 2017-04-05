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Игорь ХАРАТИН: «Шахтер не успевал за нами»

Хавбек «Зари» поделился впечатлениями о матче с донецким клубом (1:2)

  • 05.04.2017 10:37
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ФК Заря
© ФК Заря

Полузащитник луганской «Зари» Игорь Харатин высказал сожаление об утраченных возможностях в матче с «Шахтером» и объяснил, почему дончане так часто фолили.

— Игорь, воскресный матч «Зари» с «Шахтером» стал зеркальным отражением игры, которая состоялась 12 марта. В обоих случаях «горняки» праздновали победу со счетом 2:1. Что это: не фарт «Зари» или какой-то злой рок над командой?
— Игра получилась хорошей. В первом тайме больше преимуществом владели мы, а во втором — «Шахтер». Но так уж вышло, победил «Шахтер»... Значит, они были лучше.

— В первом тайме у «Зари» было шесть ударов в створ, в то время как в активе «Шахтера» два «выстрела», а результат перед перерывом — 1:1. Как думаете, почему хромала реализация?
— Не знаю, мы старались... Жаль, что не удалось забить второй гол. Надо всегда работать над реализацией и выжимать максимум из тех моментов, которые мы имеем. Будем трудиться и, надеюсь, в следующей игре каждую хорошую ситуацию сможем воплотить в гол.

— Что в раздевалке после матча сказал команде Юрий Вернидуб? Тренер как-то приободрил, утешил ребят?
— Юрий Николаевич сказал, что, несмотря на поражение, мы показали достойную игру. А еще поблагодарил и отметил, что болельщикам такие игры нравятся. Сказал, что надо работать дальше и прогрессировать от матча к матчу, набирать нужные нам очки.

— Будь на поле арендованные у «Шахтера» игроки, ход матча сложился бы иначе?
— Эти ребята нас бы в любом случае серьезно усилили. Но какой был бы результат, я, естественно, сказать не могу.

— «Шахтер» заработал семь желтых карточек, две из которых достались удаленному с поля Ракицкому. Вы рассчитывали на такой агрессивный, жесткий футбол в исполнении «горняков»?
— Если у них так много предупреждений, значит, они шли на это. Футболист фолит, когда не успевает за соперником. Где-то в каких-то моментах «Шахтер» не успевал за нами. Значит, мы эпизодами были мобильнее, быстрее и активнее.

— Тем не менее, после поражения настроение в команде боевое? Готовы к битве за медали?
— Конечно. Тем более, что следующая игра против «Александрии» будет очень важна для нас. Надо настраиваться и готовиться к ней.

— Очередная дуэль с «Шахтером» у «Зари» состоится в Харькове 6 мая. Вы уже играли в этом городе в футболке «Металлиста», для вас это возвращение будет особенным?
— Приятно вернуться на стадион, который был когда-то родным. Но говорить об этом как о чем-то особом я бы не стал. Каждая ига особенна по-своему и требует особого подхода.

Александр САШНЕВ

Источник — MatchDay

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