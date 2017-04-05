Квитки на матч Фінляндія – Україна - від 20 євро і дорожче

11 червня 2017 року відбудеться наступний виїзний матч національної збірної команди України з футболу в межах кваліфікації Чемпіонату світу ФІФА 2018. Суперником синьо-жовтих стане національна збірна команда Фінляндії. Матч пройде на стадіоні «Тампере» у м. Тампере (Фінляндія). Початок - о 19:00 (місцевий час).

Вболівальники, які бажають підтримати головну команду країни у матчі проти збірної Фінляндії, можуть у період з 4 квітня по 15 травня придбати квитки на сайті www.esport.in.ua.

Умови продажу квитків:

- на один аккаунт можна замовити 6 квитків;

- при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких Ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорту, ім’я та прізвище, як вказано у паспорті, дату народження);

- квитки – не іменні, проте, з міркувань безпеки, Футбольна Асоціація Фінляндії рекомендує збирати паспортні дані;

- отримати квитки на матч Фінляндія - Україна, що придбані через сайт www.esport.in.ua, можна в офісі Федерації футболу України після 15 травня. Точну дату та час отримання буде повідомлено додатково, шляхом надсилання інформації на електронну адресу замовника;

- для отримання квитків обов’язково мати при собі роздрукований сертифікат на отримання квитків та паспорти. Такий сертифікат надійде на Вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати;

- також Ви можете отримати квитки у м. Тампере (Фінляндія) у день матчу в спеціальній касі стадіону. Адреса та час отримання квитків будуть повідомлені додатково (електронним листом на Вашу пошту);

- квитки поверненню та обміну не підлягають;

- квитки продаються в сектор для українських вболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.

Вартість одного квитка в сектор українських вболівальників становить 20 EUR. Номінальна вартість квитка – 660 гривень. Сума в національній валюті вказана з урахуванням вартості адміністративних витрат, витрат на відправку квитків з Фінляндії до України, придбання валюти та комісію банку на переказ коштів. Додатковий сервісний збір у розмірі 50 гривень сплачується за послуги компанії esport.in.ua.