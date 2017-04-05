Диего КОСТА: «Нет времени сожалеть или переживать»

Диего Коста решительно настроен помочь команде вернуться на путь побед, когда завтра «Челси» встретится с «Ман Сити».

Нападающему не повезло, и он не забил свой 50-й гол за клуб в выходные, когда команда потерпела поражение от «Кристал Пэлас» (1:2), хотя моменты были, но удары были блокированы, вратарь делал сейвы, или «синие» били мимо.



Он считает, что об этом результате нужно забыть накануне решающей встречи на «Бридже».



«Сейчас не время сожалеть или переживать, надо поднять голову и думать о том, как выиграть следующий матч, потому что это будет очень важно», — говорит Диего Коста.



«Конечно, такой матч важен всегда, но особенно после домашнего поражения, и когда конкуренты сократили отрыв».



«Матч с «Ман Сити» стоит не три, а шесть очков – и если мы победим, они завершат борьбу за титул, а мы сможем сохранить преимущество или даже увеличить его в зависимости от результата поединка между «Тоттенхэмом» и «Суонси»».



«Давайте постараемся и сделаем так, чтобы мяч залетел в ворота», — говорит нападающий.