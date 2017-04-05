Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Україна U-18 в Києві зіграє проти Італії

Команда Олександра Петракова проведе товариський поєдинок

  • 05.04.2017 10:11
  • 82 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ
У середу, 12 квітня, юнацька збірна команда України, сформована з гравців віком до 18 років, проведе товариський матч зі своїми італійськими однолітками. Зустріч відбудеться на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Початок гри – о 16:00.
 
Команда Олександра Петракова, яка кілька тижнів тому тріумфувала на турнірі «Кубок Федерацій-2017», що проходив у Латвії, пройде ще одну перевірку боєм. У Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського «синьо-жовті» проведуть контрольний поєдинок зі збірною Італії. Для команди Олександра Петракова цей матч стане першим у 2017-му році перед власними уболівальниками.
 
Суперник «синьо-жовтих» - досвідчена та титулована команда. Італійська збірна за останні п’ять років чотири рази, включаючи і 2017-й, виходила до фінальної частини чемпіонату Європи (U-17), а у 2013-му грала у фіналі континентальної першості. Цього року «скуадра адзурра» провела два товариських поєдинки, зігравши внічию зі збірними Франції (1:1) та Данії (4:4).
 
Що стосується української збірної, то для «синьо-жовтих» матч проти італійців стане ще одним етапом підготовки до кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи серед 19-річних, у якому суперниками наших хлопців стануть команди Албанії, Чорногорії та Норвегії.
 
Прийди та підтримай нашу команду! Вхід на матч – вільний.
 

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.