Карло АНЧЕЛОТТИ: «Были удивлены стилем игры Хоффенхайма»

После поражения от «Хоффенхайма» в очередном туре немецкой Бундеслиги с прессой пообщался наставник «Баварии» Карло Анчелотти.
- Мои поздравления «Хоффенхайму», - начал Анчелотти. - Мы были немного удивлены их стилем игры и не лучшим образом действовали в обороне. В первом тайме мы играли плохо, во втором значительно лучше, были агрессивнее. У нас были шансы сравнять счёт. Но иногда бывают дни, когда забить так и не удаётся.
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.