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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Были удивлены стилем игры Хоффенхайма»

Наставник «Баварии» - о поражении от «Хоффенхайма» в чемпионате (0:1)

  • 05.04.2017 09:51
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rusfootball.info. Карло Анчелотти
© rusfootball.info. Карло Анчелотти
После поражения от «Хоффенхайма» в очередном туре немецкой Бундеслиги с прессой пообщался наставник «Баварии» Карло Анчелотти.
 
- Мои поздравления «Хоффенхайму», - начал Анчелотти. - Мы были немного удивлены их стилем игры и не лучшим образом действовали в обороне. В первом тайме мы играли плохо, во втором значительно лучше, были агрессивнее. У нас были шансы сравнять счёт. Но иногда бывают дни, когда забить так и не удаётся.
 

Источник — ФК Бавария

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