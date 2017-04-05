Карло АНЧЕЛОТТИ: «Были удивлены стилем игры Хоффенхайма»

Та ні. Мабуть школярів вигнали пісок пофарбувати. Чи не так?

Плохому танцору яйца мешают

Бо кротам так хочеться.

Армейский способ. Несколько рабочих и бочка зеленой краски.

ідіоти взяли нову мантру "ето фотошоп, ви всьо врьоті"

Причем этих дуболомов, и тех кто их защищает, не волнует даже то, что в составе ШД куча сборников...

От клоуны. Отфотошопили поле и думают людей обмануть) поверить в эту чушь отфотошопленную могут т...