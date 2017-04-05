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Жозе МОУРИНЬО: «Я не разочарован в лайнсмене»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о ничьей в матче против «Эвертона»

  • 05.04.2017 09:14
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thesun.co.uk. Жозе Моуриньо
© thesun.co.uk. Жозе Моуриньо
После ничьей в матче чемпионата Англии против «Эвертона» с прессой пообщался наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.
 
- Мы забили сегодня два чистых гола, но я говорю это с улыбкой на лице, потому что я не разочарован в лайнсмене. Это было действительно сложное решение, только видеоассистент мог бы помочь в этой ситуации. 
 
Мы давили, давили, давили и в итоге забили. По крайней мере, нам не пришлось переживать поражение. 
 
Сейчас нам будет гораздо сложнее пробиться в топ-4. Математически все возможно, но это будет зависеть от наших соперников. У нас отличная серия без поражений, но слишком много ничьих на своем поле.
 

Источник — Euro-football

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