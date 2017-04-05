Жозе МОУРИНЬО: «Я не разочарован в лайнсмене»

После ничьей в матче чемпионата Англии против «Эвертона» с прессой пообщался наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

- Мы забили сегодня два чистых гола, но я говорю это с улыбкой на лице, потому что я не разочарован в лайнсмене. Это было действительно сложное решение, только видеоассистент мог бы помочь в этой ситуации.

Мы давили, давили, давили и в итоге забили. По крайней мере, нам не пришлось переживать поражение.

Сейчас нам будет гораздо сложнее пробиться в топ-4. Математически все возможно, но это будет зависеть от наших соперников. У нас отличная серия без поражений, но слишком много ничьих на своем поле.