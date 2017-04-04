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27-й тур
Хоффенхайм
1:0
Бавария
04.04.2017, FT

Хоффенхайм — Бавария — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария»

  • 05.04.2017 08:58
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Метки
ФК Хоффенхайм. «Хоффенхайм» — «Бавария»
© ФК Хоффенхайм. «Хоффенхайм» — «Бавария»

В поединке 27-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Бавария» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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