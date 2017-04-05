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Лионель МЕССИ: «Критика меня не волнует»

Нападающий «Барселоны» рассказал о своей футбольной карьере

  • 05.04.2017 08:41
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ФК Барселона. Лионель Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, чем пожертвовал ради карьеры.
 
- Для того чтобы стать высококлассным футболистом, мне приходилось многим жертвовать в жизни, но не большим, чем любому мужчине, который работает, чтобы обеспечить достойную жизнь для своей семьи. С самого детства я жил вне дома, без семьи, братьев и друзей. Было трудно, но я сделал свой выбор. 
 
Критика меня не волнует, все знают, что сейчас футболисты постоянно находятся под давлением. Я понимаю болельщиков сборной Аргентины, которые просят выиграть какой-нибудь титул, но мы сами хотим этого не меньше, чем они.
 

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