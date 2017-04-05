Лионель МЕССИ: «Критика меня не волнует»

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, чем пожертвовал ради карьеры.

- Для того чтобы стать высококлассным футболистом, мне приходилось многим жертвовать в жизни, но не большим, чем любому мужчине, который работает, чтобы обеспечить достойную жизнь для своей семьи. С самого детства я жил вне дома, без семьи, братьев и друзей. Было трудно, но я сделал свой выбор.

Критика меня не волнует, все знают, что сейчас футболисты постоянно находятся под давлением. Я понимаю болельщиков сборной Аргентины, которые просят выиграть какой-нибудь титул, но мы сами хотим этого не меньше, чем они.