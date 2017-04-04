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27-й тур
Боруссия Д
3:0
Гамбург
04.04.2017, FT

Боруссия Дортмунд — Гамбург — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Гамбург»

  • 05.04.2017 08:52
  • 47 просмотров
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В поединке 27-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Гамбург» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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