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ОФИЦИАЛЬНО: Данило Силва перешел в Интернасьонал

Защитник киевского «Динамо» вернулся на родину

  • 05.04.2017 07:56
  • 1020 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Интернасьонал. Данило Силва
© ФК Интернасьонал. Данило Силва
Официальный сайт «Интернасьонала» объявил о подписании контракта с защитником киевского «Динамо» Данило Силвой. Напомним, 30-летний футболист получил от «Динамо» статус свободного агента в связи с травмой, которая выбила его из строя до окончания сезона. Контракт бразильца с командой Сергея Реброва был рассчитан до лета 2017-го года.
 
Данило Силва перешел в «Динамо» в феврале 2010 года. За время выступлений в Киеве футболист в составе клуба стал 2-кратным чемпионом Украины, 2-кратным обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    napalm931
      napalm931, 05.04.2017 08:24
    -1
    Правильно сделал
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    Евгений Лысенко
    Евгений Лысенко, 05.04.2017 08:36
    -1
    Спасибі за все, козаче!!!!
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    torgrim
      torgrim, 05.04.2017 08:56
    0
    napalm931, 05.04.2017 08:24
    Правильно сделал
    А че правильного? Команда первой лиги Бразилии.... только и того, что дома
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