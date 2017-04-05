ОФИЦИАЛЬНО: Данило Силва перешел в Интернасьонал

Официальный сайт «Интернасьонала» объявил о подписании контракта с защитником киевского «Динамо» Данило Силвой. Напомним, 30-летний футболист получил от «Динамо» статус свободного агента в связи с травмой, которая выбила его из строя до окончания сезона. Контракт бразильца с командой Сергея Реброва был рассчитан до лета 2017-го года.

Данило Силва перешел в «Динамо» в феврале 2010 года. За время выступлений в Киеве футболист в составе клуба стал 2-кратным чемпионом Украины, 2-кратным обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины.