Сенад ЛУЛИЧ: «Заслужили выход в финал»

После поражения 2:3 от «Ромы» в ответном матче полуфинала Кубка Италии с прессой пообщался хавбек «Лацио» Сенад Лулич. Напомним, в первом матче команда Симоне Индзаги одолела своего соперника со счетом 2:0.

- Это сладкое поражение, мы полностью заслужили выход в финал — говорит Лулич. - Мы играли хорошо, и сейчас наслаждаемся этой победой: Ожидаем второго финалиста. Этот матч многое значит, как для Симоне Индзаги, так и для нас, игроков. Команда проводит прекрасный сезон, но не хватает совсем чуть-чуть, чтобы завершить его на мажорной ноте. Первая цель достигнута, и нам нравится это поражение. Главное – это то, что мы смогли очистить Рим и удалить с нашего пути «Рому».