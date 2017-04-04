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31-й тур
Ман Юнайтед
1:1
Эвертон
04.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед — Эвертон — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

  • 05.04.2017 07:56
  • 434 просмотров
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Метки
ФК Манчестер Юнайтед. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
© ФК Манчестер Юнайтед. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

В поединке 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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