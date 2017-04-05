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Атлетико и Вильярреал одержали минимальные победы

Исход каждого из поединков решил один забитый мяч

  • 05.04.2017 00:25
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«Бетис» – «Вильярреал» - 0:1
Гол:  0:1 – 47 Адриан.

«Бетис» – Адан, Пеццелья, Тошка (Алегрия, 78), Дурмиси, Бруно Гонсалес, Пардо, Брашанац (Донк, 77), Себальос, Пиччини (Санчес, 54), Рубен Кастро, Санабрия.
«Вильярреал» – Фернандес, Мусаккьо, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Руис, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сориано (Сориано, 68), Кастильехо, Сансоне (Бакамбу, 64), Адриан (Коста, 85).

Предупреждения: Брашанац (39), Руис (66), Дос Сантос (70), Дурмиси (73).

«Атлетико» – «Реал Сосьедад» - 1:0
Гол:  1:0 – 28 Филипе Луис.

«Атлетико» – Облак, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Савич, Сауль, Габи, Феррейра Карраско, Коке, Гризманн (Корреа, 72), Торрес (Хименес, 82).
«Реал Сосьедад» – Рульи, Навас, Мартинес, Берчиче, Субельдия, Каналес, Гранеро (Хуанми, 74), Одриосола (Элустондо, 39), Прието (Ойарсабаль, 46), Вела, Виллиан Жозе.

Предупреждения: Рульи (61), Берчиче (62), Субельдия (63), Навас (68).

Источник — Sport.ua

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