Атлетико и Вильярреал одержали минимальные победы

Достал этот клоун! Ноет и ноет

Друзья всем и везде, врагам - закон и правила. Украинский футбол - это большое болото и кодло. Он...

На самом деле не понятна попоболь дынамаботов. Поле ужасное, если бы кияны на таком играли - тоже...

Мне вот интересно если Полтава каким то чудо Выиграет КУ ей УЕФА разрешит на таком поле играть ма...

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