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Очередная победа Лестера, Ибрагимович вновь спасает МЮ

«Бернли» и «Уотфорд» одержали домашние победы

  • 05.04.2017 00:00
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«Бернли» – «Сток Сити» - 1:0
Гол:  1:0 – 58 Бойд.

«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Хендрик, Дефур (Брэйди, 57), Бартон, Бойд, Воукс (Тарковски, 85), Грэй (Барнс, 78).
«Сток Сити» – Грант, Муньеса, Шоукросс, Мартинс Инди, Кэмерон, Аллен (Афеллай, 85), Адам, Арнаутович, Питерс, Берахино (Крауч, 71), Диуф.

Предупреждения: Уорд (24), Бартон (30), Адам (76), Мартинс Инди (88), Бойд (90).

«Лестер» – «Сандерленд» - 2:0
Голы:  1:0 – 69 Слимани,  2:0 – 78 Варди.

«Лестер» – Шмейхель, Беналуан, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди (Кинг, 82), Грэй (Олбрайтон, 62), Марез, Варди, Окадзаки (Слимани, 62).
«Сандерленд» – Пикфорд, Денайер, Овьедо, Джонс, Коне, Ларссон (Хазри, 73), Кэттермоул (Аничебе, 73), Родуэлл (Гибсон, 80), Ндонг, Борини, Дефо.

Предупреждение: Кэттермоул (35).

«Уотфорд» – «Вест Бромвич» - 2:0
Голы:  1:0 – 13 Ньянг,  2:0 – 49 Дини.

«Уотфорд» – Гомес, Предль (Янмат, 45), Кэткарт, Холебас, Бритос, Капу, Дукуре, Клеверли, Амрабат (Мариаппа, 69), Дини, Ньянг (Саксесс, 79).
«Вест Бромвич» – Фостер, Маколи (Моррисон, 56), Ньом, Эванс, Доусон, Робсон-Кану, Флетчер, Шадли, Брант, Макклейн (Филлипс, 46), Ливермор (Рондон, 61).

Предупреждения: Бритос (40), Робсон-Кану (43), Макклейн (45), Ливермор (58), Ньянг (69), Ньом (83).
Удаление: Бритос (65).

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» - 1:1
Голы:  0:1 – 22 Джагелка,  1:1 – 90, пенальти Ибрагимович.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Блинд (Погба, 46), Рохо, Байи, Феллайни, Янг (Шоу, 65), Эррера, Кэррик (Мхитарян, 65), Лингард, Ибрагимович, Рэшфорд.
«Эвертон» – Роблес, Холгейт, Уильямс, Бейнс, Джагелка, Бэрри, Гуйе, Баркли (Кэлверт-Льюин, 80), Дэвис, Миральяс (Пеннингтон, 67), Лукаку.

Предупреждения: Гуйе (45), Бэрри (54), Янг (57), Дэвис (88).
Удаление: Уильямс (90). 

Источник — Sport.ua

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