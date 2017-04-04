Лацио выходит в финал Кубка Италии

«Рома» – «Лацио» - 3:2
Голы: 0:1 – 37 Милинкович-Савич, 1:1 – 43 Эль-Шаарави, 1:2 – 56 Иммобиле, 2:2 – 66 Салах, 3:2 – 90 Салах.
«Рома» – Алиссон, Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Жезус (Бруно Перес, 46), Стротман, Паредес (Тотти, 81), Салах, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 71), Джеко.
«Лацио» – Стракоша, де Врей (Худт, 46), Уоллес, Лукаку, Баштуш, Фелипе Андерсон (Кейта, 57), Милинкович-Савич, Биглия (Мурджиа, 71), Лулич, Баста, Иммобиле.
Предупреждения: Наингголан (26), Джеко (30), Фелипе Андерсон (30), Паредес (38), Лукаку (48), Перотти (74).
Первый матч: 0:2
Источник — Sport.ua
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