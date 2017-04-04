Лацио выходит в финал Кубка Италии

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Ман Юнайтед - Эвертон 00:06 — Brian10 нужно дать ему ещё один сезон проявить себя, а уже затем уберать.

Матч Полтава - Шахтер отменен 00:02 — zirkaa Собирают трофеи?? И что они насобирали за последние годы??? Кубок Украины? Ай молодцы!!! 23:53 — Valeriy Steblovskyy Павелко---двойные стандарты. Слишком далек от народа. Полтава просто так не закончится. 23:50 — maxaonin6 Динамовские болелы очень расстроены, что очередной кубок практически в кармане у Шахты. Пока &quo... 23:34 — uvemu какой вообще может быть футбол, когда в стране идет война с оккупантом!!!!!!! ]...