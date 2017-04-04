Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лацио выходит в финал Кубка Италии

«Рома» минимально обыграла «Лацио», но этого не хватило для выхода в финал

  • 04.04.2017 23:55
  • 108 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Рома» – «Лацио» - 3:2
Голы:  0:1 – 37 Милинкович-Савич,  1:1 – 43 Эль-Шаарави,  1:2 – 56 Иммобиле,  2:2 – 66 Салах,  3:2 – 90 Салах.

«Рома» – Алиссон, Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Жезус (Бруно Перес, 46), Стротман, Паредес (Тотти, 81), Салах, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 71), Джеко.
«Лацио» – Стракоша, де Врей (Худт, 46), Уоллес, Лукаку, Баштуш, Фелипе Андерсон (Кейта, 57), Милинкович-Савич, Биглия (Мурджиа, 71), Лулич, Баста, Иммобиле.

Предупреждения: Наингголан (26), Джеко (30), Фелипе Андерсон (30), Паредес (38), Лукаку (48), Перотти (74).

Первый матч: 0:2

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.