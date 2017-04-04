Президент ФК Полтава: «Это цирк, а не украинский футбол»

Президент ФК «Полтава» Леонид Соболев потрясен решением ФФУ запретить проводить матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» – «Шахтер» на стадионе «Локомотив».

Леонид Давидович прокомментировал решение Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований и Дирекции УПЛ запретить проведение матча на стадионе «Локомотив» в Полтаве:

«Завтра я сделаю фотографию нашего всего поля и сравню с фотографией газона на стадионе «Черноморец». Но я уже сейчас могу сказать, что там было 15% поля покрыто зеленой травой, а у нас под 80%. Все фотографии, гуляющие в интернете, делались 5, а то и больше дней назад. У нас уже три дня очень тепло, и качество газона повысилось.

Завтра я проведу праздник для болельщиков, а в 14:00 я сделаю громкое заявление для прессы, ждите. Извините, но это цирк, а не украинский футбол.

Я понимаю, откуда это все идет. Скажу, что мяч идеально катится по газону. Это вам не «Черноморец».

Решение этого комитета мне вообще не понятно. Хотел, чтобы они мне объяснили. Так они теперь не поднимают трубку».