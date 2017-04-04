Вердер обыграл Шальке с Коноплянкой, Бавария уступила Хоффенхайму

«Хоффенхайм» – «Бавария» - 1:0
Гол: 1:0 – 21 Крамарич.
«Хоффенхайм» – Бауманн, Зюле, Хюбнер, Толян, Демирбай (Швеглер, 62), Цубер, Руди (Террацино, 75), Фогт, Амири, Крамарич, Вагнер (Салаи, 62).
«Бавария» – Ульрайх, Хуммельс, Алаба (Бернат, 75), Рафинья, Мартинес, Хаби Алонсо, Саншеш (Рибери, 72), Видаль, Роббен, Коман, Левандовски.
Предупреждение: Левандовски (64).
«Вердер» – «Шальке» - 3:0
Голы: 1:0 – 24 Гебре Селассие, 2:0 – 76, пенальти Крузе, 3:0 – 80 Эггештайн.
«Вердер» – Видвальд, Мойсандер, Гарсия, Гебре Селассие, Кальдирола, Гриллич, Велькович, Дилэйни (Эггештайн, 46), Юнузович, Крузе (Кайнц, 89), Писарро (Бартельс, 60).
«Шальке» – Фэрманн, Настасич, Хеведес, Керер, Шопф, Горетцка, Стамбули, Майер (Хунтелар, 62), Калиджури, Бургшталлер (Ди Санто, 86), Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62).
Предупреждения: Горетцка (73), Фэрманн (80).
«Кельн» – «Айнтрахт» Ф - 1:0
Гол: 1:0 – 53 Йойич.
«Кельн» – Хорн, Соренсен, Хектор, Клюнтер, Хайнц, Клеменс (Суботич, 71), Рауш (Озджан, 84), Хегер (Битенкур, 46), Леманн, Йойич, Модест.
«Айнтрахт» Ф – Градецки, Абраам, Очипка, Таватха (Баркок, 62), Вальехо, Маскарель, Гачинович, Фабиан (Хргота, 66), Ребич, Сеферович, Вольф (Ордоньес, 75).
Предупреждения: Вольф (74), Гачинович (90).
«Боруссия» Д – «Гамбург» - 3:0
Голы: 1:0 – 13 Кастро, 2:0 – 81 Кагава, 3:0 – 90 Обамеянг.
«Боруссия» Д – Бюрки, Гинтер, Бартра, Геррейру (Шахин, 78), Пишчек, Кастро, Мор (Пулишич, 60), Вайгль (Пасслак, 78), Кагава, Обамеянг, Дембеле.
«Гамбург» – Адлер, Маврай, Остжолек, Дикмайер, Сакаи, Грегорич (Хунт, 60), Уолас, Холтби, Экдаль (Яничич, 83), Костич, Вуд (Ласогга, 84).
Предупреждения: Экдаль (12), Гинтер (29), Костич (66), Холтби (80).
Источник — Sport.ua
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Бавария вышла как девушка во время месячных - "не в настроении"
Хоффенхайм отыграл, в свою очередь, вообще шикарно, эффектно и - реально красиво!
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