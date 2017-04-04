Дубль Адуриса принес победу Атлетику над Эспаньолом

«Атлетик» – «Эспаньол» - 2:0
Голы: 1:0 – 17, пенальти Адурис, 2:0 – 37 Адурис.
«Атлетик» – Аррисабалага, Лапорт, Йерай Альварес, Саборит, Де Маркос, Итурраспе, Беньят (Микель Рико, 81), Рауль Гарсия (Сан Хосе, 73), Сусаета, Муниаин (Иньяки Уильямс, 62), Адурис.
«Эспаньол» – Лопес, Санчес, Альварес, Рейес, Хави Фуэго, Лопес Сильва, Диоп, Мелендо (Перес, 46), Пьятти, Марк Рока (Хурадо, 46), Васкес (Кайседо, 75).
Предупреждения: Альварес (18), Йерай Альварес (27), Лопес Сильва (37), Хави Фуэго (90).
Источник — Sport.ua
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