Моуриньо хочет продлить контракт с Феллаини

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рекомендовал руководству своего клуба заключить новый контракт с полузащитником Маруаном Феллайни. На протяжении всего своего пребывания на «Олд Траффорд» Феллайни приходится иметь дело с серьезной критикой в свой адрес, однако 29-летний бельгиец пользуется безусловным доверием со стороны Моуриньо.

Еще в январе «красные дьяволы» активировали пункт в действующем контракте Маруана о продлении на 12 месяцев — до окончания сезона 2017/18.

Однако ESPN стало известно, что из-за неопределенности с будущим Майкла Кэррика и Уэйна Руни Моуриньо хочет связать будущее Феллайни на боле длительный срок — до июня 2019. Соответствующая рекомендация уже была дана исполнительному директору Эду Вудворду.

Моуриньо очень высоко ценит умение Маруана сыграть как в опорной зоне, так и на позиции атакующего полузащитник. Ожидается, что Феллайни останется ключевой фигурой для Жозе и в следующем сезоне.