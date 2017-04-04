Тоттенхэм потерял Гарри Уинкса до конца сезона

тогда копанке сразу тех. поражение . Ибо ясно откуда уши растут П.С. правда я не в курсе ест...

Там срочно у "Полтавы" случится пандемия гриппа или пирожком травонутся...

вандалы, мать их, помню, недавно представляли новый Автобус Шахтера, такой экстравагантный, в огн...

короче у Копанки отскочить не получилось, И Полтава прихлопнет этого ноунейма на другом стаде :...

Есть хотя бы 50% уверенность, что фото актуальное и именно с обсуждаемого стадиона?

- заборонити проведення матчу розіграшу 1/4 фіналу Кубку України «Полтава» - «Шахтар» на стадіоні...

У этих клубов на эмблеме нет клитора

Люди, протрите глаза, где вы видите траву на поле? Игра на таком поле травмоопасна. Вместо Шахтер...

Поле с ноября еще оттаяло?

технарь по-делу.