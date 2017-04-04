Тоттенхэм потерял Гарри Уинкса до конца сезона

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс из-за травмы пропустит оставшуюся часть сезона.
21-летний хавбек повредил связки левого голеностопа в субботней выездной встрече с «Бернли» (2:0) и был вынужденно заменен на 45-й минуте поединка.
Футболист в этом сезоне сыграл в 21-м матче АПЛ и забил один мяч. 1 апреля Уинкс в третий раз в сезоне-2016/17 вышел на поле в стартовом составе «шпор» в премьер-лиге.
Источник — Sportbox
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