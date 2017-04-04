Антонио КОНТЕ: «Мы должны продолжать в том же духе»

На пресс-конференции в Кобхэме Антонио Конте сообщил, что «Челси» тренируется в привычном режиме и постарается реабилитироваться после поражения «Кристал Пэлас» в завтрашнем матче с «Манчестер Сити».



На пресс-конференции во вторник Антонио Конте спросили, стал ли он что-то менять в подготовке к матчу после первого за три месяца поражения в АПЛ.



«Победа, поражение или ничейный результат не влияют на игровую идею нашей команды, на нашу философию и на принципы игры, — говорит главный тренер «Челси». — Все остается на своих местах. Мы оценили положительные и отрицательные стороны матча с «Кристал Пэлас», чтобы постараться лучше провести следующий матч».



«Когда ты встречаешься с «Манчестер Сити», очень важно хорошо играть без мяча и очень внимательно проводить свои атаки, потому что у них есть футболисты, которые хорошо действуют на контратаках. Мы говорим о выдающейся команде с выдающимся тренером».



Конте отмечает, что эта часть сезона важна не только для «Челси», но и для многих других команд, которые бьются за титул или за сохранение места в АПЛ на будущий сезон.



«Мы должны продолжать в том же духе, — говорит Конте. — Усердно работать и должным образом готовиться к каждой игре, сохраняя концентрацию. И в этом отношении я рад за своих игроков, потому что я всегда вижу полную самоотдачу в их исполнении. Поражения иногда случаются, и, думаю, мы не заслуживали поражения в матче с «Кристал Пэлас». Но футбол всегда богат на такие результаты, и завтра нас ожидает другая игра».



«В АПЛ будет разыграно 27 очков, вполне нормально, что в этой лиге может случиться что угодно. Несомненно, нам нужно набрать 21 очко, чтобы выиграть чемпионат. Но у нас очень хорошее положение, и никто не думал, что «Челси» будет бороться в этом сезоне за титул. Мы хотим удержать свою позицию».



Конте сообщил, что завтра оценит физическую готовность Виктора Мозеса, пропустившего субботний матч из-за травмы, после чего примет решение о его участии в игре с «Манчестер Сити».



«Я не знаю, будет ли Мозес готов к завтрашнему матчу, — говорит главный тренер «Челси». — У нас есть ещё один день, чтобы оценить его состояние. Есть пара ситуаций, которые нам нужно оценить, а затем я смогу принять оптимальное решение по завтрашнему стартовому составу».



Конте также дал разъяснения по поводу своих комментариев на предыдущей пресс-конференции, когда он заявил, что у «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сильнейшие составы в Премьер-лиге.



«Я не сказал ничего из ряда вон выходящего, потому что, когда играешь в Лиге Чемпионов или, как «Юнайтед», в Лиге Европы, вполне естественно, что у тебя должен быть состав из 22-ух или 23-ех сильных игроков. В этом сезоне «Челси» не участвует в еврокубках и, конечно, у нас в составе меньше футболистов, но у нас есть хорошие молодые игроки, которые быстро развиваются».