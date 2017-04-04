Матч Полтава - Шахтер отменен

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер» отменен. Причина – неудовлетворительное состояние газона, сообщает football.ua.
По предварительным данным хозяевам могут засчитать техническое поражение. Команда Пауло Фонсеки должна была вылететь в Полтаву сегодня в 20:30. Поединок должен был состояться 5 апреля.
Напомним, что поединок «Полтава» - «Шахтер» изначально должен был состояться в ноябре 2016-го года, но был перенесен из-за промерзлого поля.
Источник — Sport.ua
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короче у Копанки отскочить не получилось, И Полтава прихлопнет этого ноунейма на другом стаде
Там срочно у "Полтавы" случится пандемия гриппа или пирожком травонутся...
тогда копанке сразу тех. поражение . Ибо ясно откуда уши растут
П.С. правда я не в курсе есть ли у кротов уши, в принципе
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