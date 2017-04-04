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Матч Полтава - Шахтер отменен

Игра «горожан» и «горняков» вновь не состоится

  • 04.04.2017 21:33
  • 4015 просмотров
  • 22 комментария
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tribuna.com. Стадион «Локомотив»
© tribuna.com. Стадион «Локомотив»

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер» отменен. Причина – неудовлетворительное состояние газона, сообщает football.ua.

По предварительным данным хозяевам могут засчитать техническое поражение. Команда Пауло Фонсеки должна была вылететь в Полтаву сегодня в 20:30. Поединок должен был состояться 5 апреля.

Напомним, что поединок «Полтава» - «Шахтер» изначально должен был состояться в ноябре 2016-го года, но был перенесен из-за промерзлого поля.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    p_s_l
    online
      p_s_l, 04.04.2017 22:37
    0
    jekavayp, 04.04.2017 22:35
    короче у Копанки отскочить не получилось, И Полтава прихлопнет этого ноунейма на другом стаде
    Там срочно у "Полтавы" случится пандемия гриппа или пирожком травонутся...
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 04.04.2017 22:39
    +1
    p_s_l, 04.04.2017 22:37
    jekavayp, 04.04.2017 22:35
    короче у Копанки отскочить не получилось, И Полтава прихлопнет этого ноунейма на другом стаде

    Там срочно у "Полтавы" случится пандемия гриппа или пирожком травонутся...

    тогда копанке сразу тех. поражение . Ибо ясно откуда уши растут
    П.С. правда я не в курсе есть ли у кротов уши, в принципе
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