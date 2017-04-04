Российские телеканалы отказываются покупать права на трансляцию ЧМ-18

11 миллиардов долларов, вложенных в подготовку к ЧМ-2018, может не хватить для того, чтобы жители России смогли увидеть футбол по ТВ.

Как сообщает Bloomberg, российские телеканалы отказываются платить требуемую сумму ФИФА за права на телетрансляцию матчей Мундиаля. Речь идет о сумме в 120 миллионов долларов США.

Также известно, что российские телеканалы не купили права на показ Кубка конфедерации, который пройдет текущим летом.