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Российские телеканалы отказываются покупать права на трансляцию ЧМ-18

ФИФА требует от телеканалов 120 миллионов долларов

  • 04.04.2017 21:16
  • 2260 просмотров
  • 3 комментария
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11 миллиардов долларов, вложенных в подготовку к ЧМ-2018, может не хватить для того, чтобы жители России смогли увидеть футбол по ТВ.

Как сообщает Bloomberg, российские телеканалы отказываются платить требуемую сумму ФИФА за права на телетрансляцию матчей Мундиаля. Речь идет о сумме в 120 миллионов долларов США.

Также известно, что российские телеканалы не купили права на показ Кубка конфедерации, который пройдет текущим летом.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 04.04.2017 21:48
    +3
    яка чудова новина
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    spise
      spise, 04.04.2017 21:52
    0
    так его там не пройдёт, потому и не покупают))
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 04.04.2017 21:58
    +3
    ФИФА - это коммерческий проект, если кто не знал. В этой глубоко мафиозной структуре на первом плане только деньги и ничего кроме денег. Любое движение тут рассматривается через призму дохода, и по возможности - максимального. Все мероприятия. проводимые под эгидой ФИФА - строго регламентированы. 90% всех доходов от проведения которых, идут в карман функционеров ФИФА. Блаттер имел зарплату в 1.000.000 долларов в месяц, не считая разных бонусов, якобы за работу Так что нечего делать квадратные глаза от озвученных сумм, это еще по-божески, могли и больше озвучить.
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