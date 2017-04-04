Ворскла провела открытую тренировку

Сьогодні тренування «Ворскли» було особливим, адже футболісти провели заняття перед очима відданих вболівальників та об’єктивами фото та відеокамер. І усі уважно слідкували майже за кожним рухом гравців.



Журналісти вишикувалися в рядок для того, щоб зняти появу «ворсклян» на полі. А ті, віталися з усіма та розпочинали підготовку до тренування. «Доброго дня», – привітав усіх українською мовою албанець Ардін Даллку. Зазначимо, що його старший брат Арменд також може спілкуватися українською, а також багатьма іншими мовами (російською, англійською, турецькою та албанською). Отже, мабуть, бути поліглотом – риса притаманна цій футбольній родині.



Навіть розминка перед основною частиною тренування була особливою. Василь Сачко, головний тренер «Ворскли», запросив узяти у ній участь одного із уболівальників. Хлопець відпрацював разом з усім під несамовиту підтримку своїх побратимів-фанатів.



– Я маю фізичну підготовку, тому мені було не важко, – говорить Дмитро. – Приємно, адже хлопці-футболісти видно, що стараються. Нехай і надалі так завзято працюють і все у команди буде добре.



Надалі вже футболісти працювали над комбінаційними діями та ударами по воротах, а також, у кількох групах, зіграли у футбол на половину поля. Усі присутні уважно спостерігали та оплесками зустрічали вдалі дії гравців. Ніхто не розходився, адже насамкінець була найцікавіша для вболівальників частина тренування – конкурс 11-метрових.



Кілька ударів поза конкурсом від найменших уболівальників, і далі вже – змагальна частина. П’ятеро учасників били на виліт. А протистояв їм в рамці – Ян Вічний, молодий воротар, який вже встиг дебютувати у Прем’єр-лізі в матчі з «Динамо». Треба сказати відверто, що деякі з ударів були дуже вдалими, тому навіть професійному голкіперу було неможливо їх «витягнути». Зрештою боротьба точилася між двома представниками фан-руху, які вирізнялися дуже добре поставленими ударами, а головне, міцними нервами. Адже саме останній чинник, як відомо може стати вирішальним при виконанні пенальті. Зрештою переміг Олексій, який, на суб’єктивну думку автора цих рядків, саме і продемонстрував дві якості, про які говорилось вище.



– Ми також часто граємо у футбол, так вийшло, що Фортуна була на моєму боці, – розповів він. – Звісно, виступи на аматорському рівні допомогли мені, я знав, куди бити. Я бив у різні боки, і намагався дивитися за діями воротаря. Настрій дуже позитивний, гарно провели час із командою.

– Дуже позитивний захід, хотів виграти, але найбільше прагнув порадувати фанатів, – із посмішкою розповідає Ян Вічний. – Адже ми для них граємо, і такі тренування дуже коричні. У мене, та й у всіх хлопців, море позитивних емоцій, за що дякуємо вболівальникам.



За перемогу у конкурсі пенальтистів Олексій отримав приз – ігрову футболку капітана «Ворскли» Володимира Чеснакова. Звісно вручив її сам Володимир разом із Василем Вікторовичем. Втім, без сувенірів із тренувальної бази не пішов ніхто, що й говорити про величезну кількість чудових емоцій та приємного спілкування. Під час нагородження також усі привітали Івана Камінського, співробітника по роботі із вболівальниками ФК «Ворскла», який сьогодні святкує День народження.



– Для нас дуже важлива була зустріч та спілкування, – підвів підсумки Василь Сачко. – ми хотіли, щоб уболівальники подивилися, відчули в якому режимі працює команда. Наша мета – об’єднати команду і фанатів. Для хлопців це також своєрідний поштовх. Вони повинні розуміти, що грають не для себе. І ті результати, які від них вимагають приходять через працю та самовіддачу на полі, тільки так можна здобувати бали. Я думаю, що зустріч пішла на користь, як футболістам, так і вболівальникам. Ми плануємо проводити такі акції регулярно, щоб люди могли поспілкуватися із гравцями, когось підтримати, а когось, можливо, і пожурити. Тому що всі мають розуміти, що ходять по одній землі, дихають тим самим повітрям, ніхто не літає в хмарах. Тому, вважаю, це корисно для всіх.



Приємно було спостерігати, що на кілька хвилин під час тренування, футболісти та їхні віддані фани помінялися ролями. Адже під час конкурсу пенальті гравці щиро підтримували своїх уболівальників, і зустрічали кожну вдалу дію дружніми оваціями.