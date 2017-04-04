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Тренер Полтавы: «Поле? Оно ровное, трава молодая»

Тренер «горожан» не видит проблемы в отсутствии газона

  • 04.04.2017 20:40
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Главный тренер «Полтавы» Юрий Ярошенко прокомментировал состояние газона перед перенесенным матчем Кубка Украины с «Шахтером».

«У нас ожидается аншлаг. Стадион, способный вместить около четырех тысяч зрителей, должен быть забит под завязку.

А что до поля... Оно ровное, трава молодая, но зеленая, уже пробивается сквозь почву.

Вы знаете, в некоторых других городах газоны намного хуже – и ничего, команды играют. А тут шум-гам из ничего», – сказал Ярошенко.

Источник — Footboom

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