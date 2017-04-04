Возвращение Ибрагимовича, ключевой бой Челси и МанСити

Кто улучшит свою статистику?

Насколько зависима игра «Манчестер Юнайтед» от Златана Ибрагимовича можно посмотреть по последним матчам. Шведский форвард получил дисквалификацию после встречи с «Борнмутом» и «манкунианцы» в двух из трех последующих поединках во всех турнирах без своего ключевого нападающего не забили ни разу.

Особо расстроила поклонников МЮ последняя игра команды с «Вест Бромвичем», которого «красные дьяволы» просто обязаны были побеждать, а вместо этого провели невыразительную встречу и потеряли важные очки. Впрочем, очень вовремя возвращается Ибрагимович, к важнейшему матчу с «Эвертоном» он уже будет во всеоружии. А это как ни как большое усиление для команды Жозе Моуриньо.

Поединок с «ирисками» не обещает быть легким для «Манчестер Юнайтед». Во-первых, «манкунианцам», сражающихся за место в Лиге чемпионов, тяжело даются домашние матчи: всего одна победа в последних пяти встречах. Во-вторых, команда Рональда Кумана после поражения в дерби от «Ливерпуля» по-спортивному злая и жаждет реабилитироваться перед своими болельщиками.

Правда, другое дело, что «Эвертон» не побеждает на выезде с января, проиграв в двух из четырех матчей. Этот факт, а также возвращение Ибрагимовича делают МЮ явным фаворитом предстоящей битвы. Однако «ириски» могут удивить, если покажут свою лучшую игру.

«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»

4 апреля, 22:00. Манчестер, «Олд Траффорд»

Арбитр: Нил Суорбрик

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.54 Х - 4.28 П2 - 6.66

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – А. Валенсия, Байи, Рохо, Блинд – Каррик, Эррера – Лингард, Мхитарян, Рэшфорд – Ибрагимович

«Эвертон»: Роблес – Холгейт, Уильямс, Ягелка, Бэйнс – Барри, Гуйе – Э. Валенсия, Баркли, Миральяс – Лукаку

Не сыграют: Джонс, Мата, Смоллинг (все травмированы) – Фунес Мори, Боласи, Коулмэн, Шнайдерлин (все травмированы)

Дерби Лондона

Последние результаты «Арсенала» заслуживают серьезной критики. Команда Арсена Венгера не показывает тот футбол, который от нее ждут и который бы позволил «канонирам» всерьез претендовать на лигочемпионовское место. С одной стороны до четвертого места, на котором пребывает «Ман Сити», всего семь очков дефицита, с игрой в запасе. Но если бы «Арсенал» показывал стабильный футбол хотя бы в поединках с середняками и аутсайдерами, а так как даже этого нет, как тогда можно за что-то всерьез бороться?

Уверен, что в предстоящем дерби с «Вест Хэмом» «канониры» столкнутся с серьезным сопротивлением соперника. Тем более, что команда Славена Билича не так далеко находится от зоны вылета, поэтому «молотобойцам» есть за что бороться. Единственное что против «Вест Хэма» сейчас, это текущая форма команды. Лондонцы уступили в последних четырех матчах, а не знают вкуса побед так и вовсе уже два месяца. Прервет ли «Вест Хэм» затянувшуюся серию без побед, покажет уже непосредственно игра с «Арсеналом».

«Арсенал» - «Вест Хэм»

5 апреля, 21:45. Лондон, «Эмирейтс»

Арбитр: Мартин Аткинсон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.42 Х - 5.17 П2 - 6.96

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Оспина – Бельерин, Мустафи, Паулиста, Монреаль – Джака, Коклен – Уолкотт, Езил, Санчес – Жиру

«Вест Хэм»: Рэндольф – Байрэм, Коллинз, Фонте, Масуаку – Нобл, Куяте – Антонио, Лансини, Снодграсс – Кэрролл

Не сыграют: Касорла, Чех, Л. Перес, Косельни (все травмированы) – Сако, Огбонна, Рид, Обианг (все травмированы)

Когда на кону очень многое

Команда Антонио Конте в прошлую субботу неожиданно проиграла на «Стэмфорд Бридж» «Кристал Пэлас». Это поражение вернуло интригу в чемпионской гонке, где казалось, чемпион уже давно известен. Теперь главный преследователь «Челси» это «Тоттенхэм», сокративший отставание до семи очков. Не исключено, что «синие» просто расслабились или недооценили соперника. Так или иначе, а права на ошибку лондонская команда больше не имеет. И в заключительных восьми поединках чемпионата «Челси» есть за что бороться.

Но наиболее всего выделяется предстоящая игра с «Манчестер Сити». Это едва ли не единственный из оставшихся серьезный оппонент, который может обыграть подопечных Антонио Конте. Однозначно «Челси» предстоит провести самую сложную игру, как минимум за последние два месяца, результат которой будет иметь важнейшее значение в турнирном плане. Сложность этого матча сложно переоценить для «аристократов».

Для «Ман Сити» поединком с «Челси» заканчивается трехматчевая серия с конкурентами за место в первой тройке. Как и в матче с «Ливерпулем», так и с «Арсеналом», «горожане» сыграли вничью, упустив возможность выиграть у прямых конкурентов несколько драгоценных очков. Тем не менее, нынешние позиции «Сити» не настолько плохи, но и не настолько тверды.

Команда Хосепа Гвардиолы занимает сейчас четвертое место (с игрой в запасе), и в случае победы над «Челси» сможет хотя бы помечтать о чемпионском титуле. Но более реальной для «Манчестер Сити» на данном этапе видится борьба за третье место. А возможно даже «горожане» навяжут борьбу и «Тоттенхэму» за второе, если у «шпор» что-то пойдет не так.

Напомню, в матче первого круга на «Этихад Стэдиум» «Челси» уверенно одолел «Ман Сити» 3:1.

«Челси» - «Манчестер Сити»

5 апреля, 22:00. Лондон, «Стэмфорд Бридж»

Арбитр: Майк Дин

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.37 Х - 3.45 П2 - 3.08

Ориентировочные составы:

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Педро, Фабрегас, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар, Коста

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Навас, Стоунз, Отаменди, Коларов – Фернандиньо, Де Брюйне – Стерлинг, Сильва, Сане – Агуэро

Не сыграют: Гюндоган, Жезус (оба травмированы)



Другие матчи 31-го тура:

4 апреля (вторник)

«Уотфорд» - «Вест Бромвич» (21:45)

«Лестер Сити» - «Сандерленд» (21:45)

«Бернли» - «Сток Сити» (21:45)

5 апреля (среда)

«Суонси» - «Тоттенхэм» (21:45)

«Халл Сити» - «Мидлсбро» (21:45)

«Саутгемптон» - «Кристал Пэлас» (21:45)

«Ливерпуль» - «Борнмут» (22:00)