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УЕФА: финалы ЛЧ и ЛЕ будут играть на одной неделе

Исполком УЕФА принял ряд важных решений

  • 04.04.2017 19:58
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Исполнительный комитет УЕФА провел заседание в Хельсинки накануне 41-го Очередного Конгресса УЕФА и принял ряд важных решений.

Исполком постановил, что в цикле 2018-2021 годов финал Лиги Европы УЕФА будет проводиться на той же неделе, что и финал Лиги чемпионов УЕФА. Это сделано, чтобы решающий матч Лиги Европы, как и в случае Лиги чемпионов, проводился по завершении сезонов на внутренней арене. Таким образом финал Лиги Европы-2018/19 будет сыгран в среду, 29 мая 2019 года. Как и сейчас, финалы двух турниров будут проводиться в разных городах.

Исполнительный комитет УЕФА определился со сроками проведения чемпионата Европы-2019 среди юношей в Италии. Матчи финальной стадии пройдут с 16 по 30 июня.

Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА пройдет 1 июня 2017 года в Кардиффе.

Источник — УЕФА

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