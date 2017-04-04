УЕФА: финалы ЛЧ и ЛЕ будут играть на одной неделе

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание в Хельсинки накануне 41-го Очередного Конгресса УЕФА и принял ряд важных решений.
Исполком постановил, что в цикле 2018-2021 годов финал Лиги Европы УЕФА будет проводиться на той же неделе, что и финал Лиги чемпионов УЕФА. Это сделано, чтобы решающий матч Лиги Европы, как и в случае Лиги чемпионов, проводился по завершении сезонов на внутренней арене. Таким образом финал Лиги Европы-2018/19 будет сыгран в среду, 29 мая 2019 года. Как и сейчас, финалы двух турниров будут проводиться в разных городах.
Исполнительный комитет УЕФА определился со сроками проведения чемпионата Европы-2019 среди юношей в Италии. Матчи финальной стадии пройдут с 16 по 30 июня.
Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА пройдет 1 июня 2017 года в Кардиффе.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.