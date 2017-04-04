ПАЛКИН: «Сами себя уничтожаем, когда принимаем такую инфраструктуру»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что решение позволить проводить матчи на таких полях, как сейчас в Полтаве, может повлиять на имидж Кубка Украины.
- Нам надо тысячу раз подумать, когда мы принимаем такие решения, разрешаем проводить турниры на таких полях, потому что таким образом мы обесцениваем само мероприятие, само соревнование, турнир.
Футбол же смотрят и спонсоры, и все люди, которые инвестируют в футбол. Когда они видят такую картинку – кто туда пойдет вообще? Болельщики на стадион не пойдут, спонсоры инвестировать в такой футбол не будут, понимаете? Поэтому мы просто сами себя уничтожаем таким решением, когда принимаем такого уровня инфраструктуру.
Источник — ТК Футбол
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Коли ми будемо таке дозволяти - ніколи не буде розвитку.
3-0 и разбежались
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