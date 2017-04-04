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ПАЛКИН: «Сами себя уничтожаем, когда принимаем такую инфраструктуру»

Генеральный директор «Шахтера» - о состоянии поля в Полтаве

  • 04.04.2017 19:51
  • 795 просмотров
  • 5 комментария
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что решение позволить проводить матчи на таких полях, как сейчас в Полтаве, может повлиять на имидж Кубка Украины.

- Нам надо тысячу раз подумать, когда мы принимаем такие решения, разрешаем проводить турниры на таких полях, потому что таким образом мы обесцениваем само мероприятие, само соревнование, турнир.

Футбол же смотрят и спонсоры, и все люди, которые инвестируют в футбол. Когда они видят такую картинку – кто туда пойдет вообще? Болельщики на стадион не пойдут, спонсоры инвестировать в такой футбол не будут, понимаете? Поэтому мы просто сами себя уничтожаем таким решением, когда принимаем такого уровня инфраструктуру.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 04.04.2017 20:10
    +3
    100% правий.
    Коли ми будемо таке дозволяти - ніколи не буде розвитку.
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    Tka4enko_85
    online
      Tka4enko_85, 04.04.2017 20:18
    0
    Так может Палкин го на даун...ецк?
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    romanchik83
      romanchik83, 04.04.2017 20:30
    -3
    Tka4enko_85, 04.04.2017 20:18
    Так может Палкин го на даун...ецк?
    Донецк вообще-то...Город на востоке Украины ..Откуда ущербные вылазите...
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    jekavayp
      jekavayp, 04.04.2017 20:53
    0
    Если не хотят играть, никто же не заставляет
    3-0 и разбежались
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    Denios
    online
      Denios, 04.04.2017 21:10
    0
    Йолкин, твоя ручная шавка леоненко завил, что "поля могут быть непригодными только для плохих ног и тренеров"... видимо он принял на грудь раньше, чем "лучший менеджмент" начал объяснять ему линию партии
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