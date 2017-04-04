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Галатасарай планирует подписать Хачериди

Защитник «Динамо» является приоритетной целью турецкого клуба на трансферном рынке

  • 04.04.2017 18:20
  • 1063 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди попал в сферу интересов стамбульского «Галатасарая».

29-летний футболист является приоритетной целью турецкого клуба на трансферном рынке в летнее межсезонье.

Напомним, контракт Хачериди с «Динамо» заканчивается летом 2018 года.

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Комментарии
    yarmola89
    online
      yarmola89, 04.04.2017 19:05
    +1
    Напомним, контракт Хачериди с «Динамо» заканчивается летом 2018 года.
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    А конкретнее 3 сентября... Вот такие дела.... Хочешь не хочешь а придется платить...
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