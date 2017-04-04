Галатасарай планирует подписать Хачериди

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди попал в сферу интересов стамбульского «Галатасарая».
29-летний футболист является приоритетной целью турецкого клуба на трансферном рынке в летнее межсезонье.
Напомним, контракт Хачериди с «Динамо» заканчивается летом 2018 года.
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А конкретнее 3 сентября... Вот такие дела.... Хочешь не хочешь а придется платить...
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