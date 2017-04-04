Сергей СИДОРЧУК: «Играть по схеме с тремя защитниками понравилось»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о новой тактической схеме ведения игры киевским клубом.

— Перед тем, как мы разъехались по сборным, Сергей Станиславович сказал, что мы будем пробовать переходить на эту схему. При таком ведении игры больше футболистов задействовано в атаке. Так что мы знали, что после возвращения из сборной будем так играть. А наблюдая за товарищеским матчем против «Ворсклы» с трибун, впервые увидели, как именно это будет происходить.

Признаюсь, мне играть по такой схеме понравилось. Я ей и раньше симпатизировал, следил, как таким же образом играет «Челси» при Конте. Кстати, по такой схеме против нас играла сборная Уэльса в товарищеском матче накануне Евро-2016, и я помню, насколько непросто нам было обороняться. Когда ведешь игру таким образом, то легче создавать численное преимущество на том или ином участке поля.

Понятно, что мы только начали перестраиваться, и только учимся играть по такой схеме, так что есть проблемы как в обороне, так и в атаке. Но, в целом, считаю, что эта система ведения игры абсолютно подходит для чемпионата Украины.

— Как сильно меняются функции опорных полузащитников при такой схеме? И насколько тебе было комфортно играть в этой системе в матче с «Александрией»?

— Играть мне в такой схеме было абсолютно комфортно. А функции, конечно, поменялись кардинально. Передо мной уже не стоит задачи постоянно вырваться в свободные зоны, создавать пространство для наших вингеров. Теперь моя основная задача — контроль центральной зоны, пресечение контратак соперника. Более повышенными стали требования к контролю мяча. Кроме того, при такой схеме ведения игры опорные полузащитники должны больше взаимодействовать между собой. В моем случае применительно к матчу с «Александрией» речь шла о взаимодействии с Шепелевым.

Одним словом, функции двух опорных полузащитников при новой схеме стали более оборонительными. Мне, конечно, никто не говорил, что я теперь не могу подключаться к атаке. Если я увижу свободную зону, то обязательно этим воспользуюсь и подключусь к атаке. Но это всё надо делать с головой. Акцентов на оборонительных функциях для опорных полузащитников стало больше.